«Где 4900 квадратных километров территории Карабаха?» - Самвел Бабаян задает вопрос Сергею Лаврову

По картам 1923 года территория Нагорного Карабаха составляла 8 тысяч квадратных километров, сейчас осталось 3 тысячи 100 квадратных километров, в беседе с Радио Азатутян сказал бывший секретарь Совета безопасности Нагорного Карабаха Самвел Бабаян.

Бабаян задает вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову: где 4900 квадратных километров территории?

Бывший секретарь Совета безопасности Нагорного Карабаха приводит исторические факты: в 1813 году, во время русско-персидской войны, территории Карабаха перешли к России, были меликства, площадь которых составляла 24 тысячи квадратных километров.

По словам Бабаяна, после распада империи и создания Советского Союза, в апреле 1920 года, 21-я армия через Азербайджан вошла и встала под Карабахом, подписала с народом Карабаха документ, пообещав карабахцам независимость, самостоятельность, и только тогда карабахцы позволили разместить войска на своей территории.

«Этот документ существует, если Лавров с ним не знаком, мы предоставим его для ознакомления, - сказал Бабаян, продолжив: - В 1921 году Кавказское Бюро [ЦК РКП(б)] решило отдать Карабах Азербайджану, в 1923 году подписали документ о составлении его карты. По новой карте он составил 8 тысяч квадратных километров, мы предоставим этот документ. Сейчас от Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] осталось 3 тысячи 100 квадратных километров. Да, я бы спросил у Лаврова: «Где оставшиеся 4 тысячи 900 квадратных километров? Знает ли он, где они, когда говорит, что мы должны были сдать семь районов, что это правильное решение?»» - сказал Бабаян.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на днях, говоря о карабахской проблеме, заявил, что армянская сторона длительное время держала под оккупацией семь районов Азербайджана и отвергала планы урегулирования, в том числе предложения России.

«Да, Азербайджан вернул те земли, которые ему принадлежат», - сказал Лавров, утверждая, что Москве сложно определиться с дальнейшими шагами, поскольку Армения и Азербайджан в подписанном в Праге документе признали территориальную целостность друг друга в соответствии с Алма-Атинской декларацией от 1991 года.

По словам Лаврова, согласно упомянутому документу, границы между новыми независимыми государствами проходят по административным границам советских республик. А министр иностранных дел Азербайджана подчеркнул: «Карабахская автономная область входила в состав Азербайджанской ССР».

По мнению Бабаяна, вместо того, чтобы молчать, Армения должна приложить все дипломатические усилия.

«Если бы весь наш дипломатический корпус выложил документы, наш министр иностранных дел, который едет и садится напротив, путь положит перед ними и скажет: «Поясните, что вы говорите»», - сказал Бабаян, отметив, что Россия хочет, чтобы действующий президент Турции был переизбран, и занялась этим, помощью Азербайджану.

«Они не идут против своих интересов, они пытаются решить свои вопросы, но уже 200 лет вы решаете свои проблемы за наш счет. Поэтому теперь, когда я говорю о прямых переговорах между Баку и Степанакертом, я именно об этом говорю, что Азербайджану тоже нужно осознать, что это замороженное состояние потом принесет очень серьезную проблему, как для нас, так и для них, снова народы будут резать друг друга. Осознаете вы это или нет, в этом проблема», - заключил Бабаян.

Полную версию интервью с Бабаяном можно посмотреть ниже: