Предложение о размещении миссии ОДКБ в Армении «до сих пор на столе» - Лавров

Предложение России о размещении миссии ОДКБ в Армении все еще актуально, и если Армения по-прежнему в нем заинтересована, миссия может быть развернута в течение одного-двух дней, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Это предложение до сих пор на столе. И если наши армянские союзники, друзья по-прежнему в нем заинтересованы, эта миссия может быть в течение буквально одного-двух дней развернута», - в интервью телеканалу «Россия 24» сказал Лавров.

Российский чиновник подчеркнул, что возглавляемый Москвой блок подготовил план развертывания миротворческой операции «в непростой период», что, по мнению Лаврова, стало «важным достижением».

«Этот план был готов достаточно давно, однако сама армянская сторона не торопила нас. И в итоге уже на саммите в Ереване мы завершили текст соответствующего решения. Но армянские коллеги сказали, что им это решение будет нужно, только если в нем будут категорически осуждены действия Азербайджана», - рассказал глава МИД РФ и добавил, что «не все были готовы» выполнить просьбу властей Армении, «и не только потому, что хотели кого-то выгородить, а кого-то не поддержать».

Поясняя сказанное, Лавров продолжил: «Сейчас, когда и Армения, и Азербайджан вместе с Евросоюзом подписали документ о готовности заключать мирный договор на условиях, обозначенных в Алма-Атинской декларации декабря 1990 года, ну, нам как-то даже сложно определяться с дальнейшими шагами». Он отметил, что согласно упомянутому документу границы между новыми независимыми государствами будут проходить по административным границам Советского союза, союзных республик, «включая Армянскую ССР и Азербайджанскую ССР, в составе Азербайджанской ССР находилась Нагорно-Карабахская Автономная Область».

По словам высокопоставленного российского чиновника, до этого Ереван отклонил «многочисленные» предложения Москвы, после чего «Азербайджан вернул принадлежащие ему земли».

«Когда долгие-долгие годы Армения оккупировала семь районов вокруг Азербайджана, и потом уже, когда, отчаявшись решить вопрос политическим путем, Россия предлагала многочисленные варианты, которые еще предыдущее армянское руководство не очень хорошо, позитивно воспринимало, желая удерживать те территории, на которые оно никогда не претендовало. Здесь все-таки, да, Азербайджан вернул те земли, которые ему принадлежат», - сказал Сергей Лавров.