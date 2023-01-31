Армения готова завтра же открыть границу и установить дипломатические отношения с Турцией - Рубинян

Армения всегда была готова в любой момент открыть границу и установить дипломатические отношения с Турцией. Об этом в интервью Радио Азатутюн заявил вице-спикер Национального собрания Армении, спецпредставитель Армении по нормализации отношений с Турцией Рубен Рубинян

Он подчеркнул, что Армения в этом вопросе занимает конструктивную позицию, однако Турция до сих пор не идет на этот шаг.

На вопрос, действуют ли уже между Ереваном и Анкарой прямые воздушные грузоперевозки, вице-спикер ответил, что такая возможность уже есть.

«И если соответствующие хозяйствующие субъекты хотят воспользоваться этой возможностью, они могут это сделать. Последняя состоявшаяся встреча была не между спецпредставителями, это была техническая встреча на границе, в Маргаре, было изучено состояние и пригодность моста Маргара, взяты пробы в двустороннем порядке, и сейчас мы находимся на стадии этого исследования, после чего станет ясно, как нам двигаться дальше. Также остается в силе наше предложение об открытии сухопутной границы для владельцев дипломатических паспортов, мы ждем ответа турецкой стороны», - сказал Рубинян.

«Когда уже будет официальное заключение о мосте, можно будет уточнять сроки, но, естественно, если будет зафиксировано, что мост пригоден для немедленной эксплуатации, в этом случае не останется никаких технических причин для неоткрытия границы для граждан третьих стран. И если этого не произойдет, то это будет означать, что есть политическая причина, а политической причины, по крайней мере, со стороны Республики Армения, быть не может», - добавил он.

На вопрос, какова логика открытия границы для граждан третьих стран, Рубинян ответил: «Естественно, Армения всегда была готова в любой момент открыть границу и установить дипломатические отношения, и когда я говорю «всегда», я имею в виду с 1991 года. Но поскольку турецкая сторона, по крайней мере до сих пор, не пошла на этот шаг, были обсуждены некоторые шаги, которые могут быть средством укрепления определенного доверия, и в этом контексте было предложение с нашей стороны, и это предложение было принято. Кстати, предложение прямых авиаперевозок грузов было сделано турецкой стороной и было принято нами. Смысл в том, чтобы во всяком случае дать возможность открыть границу, пусть лишь частично, что может активизировать туристическое движение и т.д.».

На вопрос, планируется ли в ближайшее время встреча со спецпредставителем Турции Сердаром Кылычем, Рубен Рубинян ответил, что на данный момент такая встреча не планируется.

В ответ на вопрос, что является главным препятствием, тормозящим нормализацию отношений, являет ли таким препятствием требование Турции к Армении подписать мирный договор с Азербайджаном, спецпредставитель Армении на переговорах с Турцией сказал: «Главное препятствие в том, что Турция до сих пор не идет на этот шаг, Армения готова хоть завтра полностью открыть границу и установить дипломатические отношения с Турцией».

На уточняющий вопрос, что имеется в виду условие, которое звучит в том числе из уст президента Турции Реджепа Эрдогана, Рубинян ответил, что со стороны Турции часто делаются различные противоречивые заявления. «Например, также говорят, что Турция идет на этот процесс без предварительных условий, но, с другой стороны, звучат заявления, противоречащие этим заявлениям. Но в любом случае Армения настроена конструктивно», - сказал он.

В конце прошлого года турецкая газета Hurriyet Daily News со ссылкой на свои дипломатические источники написала, что начался второй этап нормализации отношений между Турцией и Арменией, и возможно, что еще до Нового года начнутся взаимные авиаперевозки грузов, а также будет открыт пограничный пункт Маргара-Алиджан на армяно-турецкой границе (Армавирская область Армении) для граждан третьих стран. Спецпредставители двух стран Рубен Рубинян и Сердар Килич приняли решение о взаимных авиаперевозках грузов и открытии границы для граждан третьих стран на встрече в Вене 1 июля прошлого года.

Сухопутная граница между Арменией и Турцией закрыта с 1993 года. Новый процесс нормализации отношений между Ереваном и Анкарой начался после 44-дневной войны 2020 года. В марте 2022 года глава МИД Турции говорил об открытии армяно-турецкой границы, отметив, что обсуждаются вопросы технического характера.

Рубинян и Кылыч встретились уже четыре раза. Единственным ощутимым результатом переговоров, которые длятся уже более года, является восстановление прямого авиасообщения между двумя странами, прекратившегося в конце 2019 года.

Полную версию интервью с Рубеном Рубиняном можно посмотреть ниже: