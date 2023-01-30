АРФД сигнализирует о том, что СНБ запретила въезд в Армению еще одному проживающему за границей члену партии

Оппозиционная партия «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» (АРФД) сигнализирует о том, что Служба национальной безопасности (СНБ) Армении запретила въезд в Армению еще одному члену партии, проживающему за границей.

«Этот шаг типичен для полицейского государства, этот шаг искусственный, фальшивый», - заявил председатель центрального отделения молодежного союза АРФД «Новое поколение» Франции Нжде Гарагаворян.

Гарагаворян должен был принять участие во Всемирном молодежном конгрессе АРФД, который пройдет в феврале в Сюнике, однако вчера он узнал, что не может приехать в Армению. По его словам, причину ему не объяснили. Он утверждает, что это политическое преследование.

«Они обосновывают это тем, что я нежелательное лицо для Армении, и в этих данных нет никакой конкретной, ощутимой информации», - отметил член АРФД.

За последний год Гарагаворян четыре раза был в Армении по программам «Дашнакцутюн», он также посетил Нагорный Карабах и никогда раньше не сталкивался с такой проблемой. «В этот раз я собирался принять участие в во всеобщем конгрессе, организованном молодежным офисом АРФД, если так можно охарактеризовать собрание, где представители каждой страны молодежной сети АРФД должны объединить и укрепить формы сотрудничества. И мы действительно должны были решить и принять наши дальнейшие действия с особым акцентом на вопросы безопасности Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] и Армении», - сказал он.

В Службе национальной безопасности не поясняют решение о запрете на въезда для члена АРФД, лишь отмечают, что это персональные данные и они могут быть предоставлены только этому лицу или его доверенному лицу при наличии соответствующего запроса. Несколько месяцев назад с таким же запретом столкнулись и другие члены АРФД – Мурад Папазян из Франции и Масис Абраамян и его дочь Сюне Абраамян из Нидерландов.

Если по поводу отца и дочери власти Армении разъяснений не дали, то в случае с Мурадом Папазяном объяснили, что причиной запрета стало нападение на кортеж премьер-министра в Париже летом 2021 года. Сам Папазян в беседе с Радио Азатутян отрицал свою причастность к этому нападению.

Согласно закону об иностранцах, въезд иностранца в Армению может быть запрещен, если этот иностранец осуществляет такую деятельность, участвует, организует или является членом такой организации, целью которой является нанесение ущерба государственной безопасности Армении, свержение конституционного строя, ослабление обороноспособности, осуществление террористической деятельности, или имеются другие серьезные и обоснованные угрозы государственной безопасности или общественному порядку Армении со стороны иностранного гражданина.

Пока неясно, за какой поступок мог быть установлен запрет на въезд для Гарагаворяна, по словам молодого члена АРФД, у него нет предположений.

На запрет Гарагаворяну на въезд резко отреагировал Центральный комитет АРФД Западной Европы, подчеркнув, что властям не следует питать иллюзий, что подобными «тщетными и малодушными репрессивными мерами они могут сломить дух борьбы дашнакской молодежи».

Власти Армении пока не ответили на обвинения АРФД.