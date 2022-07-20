СНБ не объясняет, почему члену бюро АРФД Мураду Папазяну был запрещен въезд в Армению

Служба национальной безопасности (СНБ) отказывается объяснить, почему сопредседателю Координационного совета армянских организаций Франции, члену Бюро АРФ «Дашнакцтуюн» (АРФД) Мураду Папазяну был запрещен въезд в Армению.

Французский деятель армянского происхождения заявил в минувший четверг, что ему по приезде не разрешили покинуть аэропорт «Звартноц», сообщив, что он является «нежелательным лицом» в Армении. СНБ не раскрывает причины запрета, ссылаясь на закон «О свободе информации».

Согласно закону, обладающий информацией отказывает в предоставлении информации, если она нарушает тайну личной и семейной жизни лица, в том числе тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.

Мурад Папазян – гражданин Франции. Закон Армении об иностранцах определяет, в каких случаях въезд иностранцев в страну запрещен. Одной из причин запрета является, например, то, что, по достоверным сведениям, иностранец осуществляет такую деятельность, участвует, организует или является членом такой организации, целью которой является нанесение ущерба государственной безопасности Армении, свержение конституционного строя, ослабление обороноспособности, осуществление террористической деятельности.

Банк нежелательных лиц находится в ведении СНБ. Согласно закону, с целью внесения в нее информации сведения в СНБ представляют аппарат президента Армении, Полиция, Министерство иностранных дел и Миграционная служба.

«Для меня это был действительно шок, потому что я не ожидал, что правительство Армении в отношении меня примет такое решение», - сказал Папазян.

Вот уже почти неделю Мурад Папазян не может выяснить, по какой причине ему запретили въезд в Армению. Ни Служба национальной безопасности, ни какое-либо другое госведомство Армении не предоставило ему информацию. Еще несколько месяцев назад, весной, он беспрепятственно посетил Ереван. Папазян не сомневается, что было принято политическое решение, причина в его оппозиционной деятельности.

«Господин Пашинян, премьер-министр, не приемлет оппозицию как внутри, так и за пределами страны, и в этой истории есть серьезный вопрос с демократией, он не приемлет разные мнения и не приемлет того, что известный в диаспоре человек имеет статус оппозиционера», - подчеркнул член Бюро АРФД.

В правительстве на обвинения Папазяна не ответили. Между тем, на прошлой неделе в провластных СМИ распространилась информация о том, что причиной запрета стала прошедшая летом прошлого года в Париже акция протеста против премьер-министра Армении, участники которой наносили удары по стеклам автомобилей кортежа Никола Пашиняна.

Главный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян заявил, что ему не известны причины запрета на въезд, однако он обвинил Папазяна в его недружественной деятельности по отношению к Армении, а Координационный совет армянских организаций Франции и АРФД – в оказании давления на иностранных политиков в Франции, чтобы те не сотрудничали с государственными структурами Армении.

Папазян категорически отрицает какое-либо участие в парижских акциях протеста, французский деятель армянского происхождения также утверждает, что сказанное Синаняном не имеет ничего общего с реальностью.