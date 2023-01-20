В ближайшее время может быть организована трехсторонняя встреча лидеров Армении, Грузии и Азербайджана. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в интервью «Арменпресс» сказал, что сейчас циркулирует такая идея, не уточнив, где и когда может состояться эта встреча.

Судя по словам Мирзояна, в данный момент лишь ясно, что Ереван согласился и готов к встрече, хотя, по тем же словам министра, «такая встреча не выглядит особенно эффективной и перспективной, когда невозможно согласовать даже простое совместное заявление, выражающее приверженность искоренению языка ненависти и враждебности».

Где циркулировало это заявление, кто его автор и почему его не удалось согласовать? На эти вопросы Радио Азатутюн сегодня в МИД не ответили.

Вчера в Давосе президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Ереван отклонил предложение о создании нового трехстороннего формата с участием трех кавказских государств.

«Наше предложение состояло в том, чтобы организовать встречу лидеров трех стран в Грузии, в конце концов, Грузия - это то место, где традиционно встречаются соседи. Однако Армения к этому не готова», - сказал Алиев.

Это не единственный упрек официального Баку за последние дни. На днях МИД Азербайджана заявил, что, отказавшись ехать в Москву на встречу глав МИД, Ереван провалил переговоры по мирному договору.

«Мы готовы как можно скорее провести отложенную трехстороннюю встречу министров иностранных дел Азербайджана, Армении и России», - сказал сегодня глава МИД Азербайджана. Он упомянул лишь пять основополагающих принципов, представленных Азербайджаном, и заявил, что «сейчас все зависит от противоположной стороны».

Глава МИД Армении возразил, что «теперь мяч на стороне Азербайджана» и Ереван ждет ответа от Баку. «Мы более месяца назад передали азербайджанской стороне наши новые предложения и обоснования проекта соглашения, но до сих пор не получили ответа», - сказал Мирзоян.

Он также добавил, что Ереван прислушиваемся к призывам международного сообщества и готов вести переговоры более интенсивно.

На вопрос готов ли Ереван вести переговоры и об открытии Лачинского коридора, Мирзоян дал отрицательный ответ. Как и спикер парламента Армении на днях, министр иностранных дел заявил, что Армения в этом вопросе не является стороной переговоров.

«Обеспечение нормальной работы коридора является обязанностью миротворческих сил Российской Федерации и Азербайджана. А вопросы, связанные с внутренней жизнью Нагорного Карабаха, находятся в ведении властей Нагорного Карабаха, и власти РА здесь также не имеют никакой функции», - отметил он.

Глава МИД России на днях, говоря о закрытой дороге, заявил, что у Баку есть возражения касательно перевозимых по ней грузов.

«Азербайджанцы предоставили данные - сейчас наши военные их изучают - о том, что армянская сторона доставляла мины по этому коридору», - сказал Лавров.

В ответ на азербайджанские обвинения глава МИД Армении сегодня вновь заявил, что демонстрируемые Азербайджаном мины были взяты с территории Армении, оккупированной в результате азербайджанской агрессии против Республики Армения в 2021-2022 гг.

Арарат Мирзоян, кстати, счел необходимым подчеркнуть, что Армения осуществляла минирование только на суверенной территории Республики Армения и делала это исключительно в целях самообороны, поскольку «подверглась военной агрессии со стороны Азербайджана - в мае 2021 года, в ноябре 2021 и в сентябре 2022 г.»