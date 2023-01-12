Армения не будет участвовать в переговорах с Азербайджаном по вопросу открытия Лачинского коридора, власти Нагорного Карабаха имеют возможность напрямую вести переговоры и напрямую говорить с Азербайджаном и именно они занимаются этой проблемой, а Армения поддержит любое решение Карабаха, заявил в беседе с Радио Азатутюн председатель Национального собрания Армении Ален Симонян, отвечая на вопрос о том, как будет решаться вопрос Лачинского коридора, тем более, что между Карабахом и Арменией возникли разногласия.

В частности, Совет безопасности Нагорного Карабаха заявил, что ряд утверждений и мнений, высказанных премьер-министром Армении в ходе недавней пресс-конференции, противоречат позиции народа и властей Нагорного Карабаха.

Ален Симонян подчеркнул, что непонятно, какие могут быть разногласия, если говорящей стороной является Степанакерт? А власти Карабаха, по словам спикера парламента Армении, находились в прямом контакте с азербайджанской стороной. Были контакты и в первые две недели блокады Карабаха, однако на данном этапе эти контакты прекратились. Ален Симонян не назвал имен тех, кто был переговорщиками с карабахской стороны.

«До последнего времени я знал, кто говорит и как они говорят. Также была связь с президентом, и есть разные каналы, по которым эти разговоры... не могло не быть. Если я сейчас скажу, что этого не было и никогда не будет, это будет ложью. Понятно, что они каким-то образом разговаривают и общаются», - сказал он.

Председатель НС пояснил, почему Армения не ведет переговоры с Азербайджаном по вопросу Лачинского коридора: если Армения станет стороной, тогда она объявит недействительным трехстороннее заявление. Симонян не исключил, что целью Азербайджана является именно это - втянуть Армению в этот разговор, чтобы попытаться навязать открытие подобного коридора через территорию Армении. По его словам, глава МИД Армении в том числе и по этой причине не участвовал в запланированной на декабрь в Москве трехсторонней встрече со своими российским и азербайджанским коллегами.

На вопрос, считает ли он, что было бы неправильно, если бы Армения вела переговоры по этому вопросу, и что вопросом Лачинского коридора должен заниматься только Карабах, Симонян ответил: «Разве Армения закрыла Лачинский коридор? А за счет чего Армения должна вести переговоры?»

На замечание, что Армения является стороной, подписавшей трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, спикер парламента Армении ответил: «Есть ли в трехстороннем соглашении какие-то шаги со стороны Армении по Лачинскому коридору? Нет, их нет. Почему мы хотим своими действиями аннулировать трехстороннее соглашение, которое является основанием для проживающих в Арцахе армян, для названия Нагорного Карабаха и других вещей? То есть, начиная с того момента, как вы вступаете в этот разговор как сторона, вы отменяете заявление от 9 ноября».

В ответ на замечание, что Армения является стороной заявления лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, а также является гарантом выполнения этого заявления, Ален Симонян заявил, что гарантом является Российская Федерация.

«Я не исключаю, что цель противника как раз в том, чтобы втянуть Армению в этот разговор. И я также предполагаю, что Лачинский коридор был закрыт именно по этой причине. Чтобы, например, нам навязали подобный коридор через территорию Армении. Почему мы должны вступать в этот разговор? Да, мы сделаем все, чтобы Лачинский коридор был открыт, чтобы обязательства, взятые на себя сторонами в заявлении от 9 ноября, были выполнены. Но вступать в этот разговор и каким-то образом начинать новый процесс, чтобы превратить заявление от 9 ноября в ничто, думаю, было бы ошибкой».

На уточнение, значит ли это, что Армения не пойдет ни на какие переговоры по вопросу Лачинского коридора, Симонян ответил: «Из-за переговоров в связи с Лачинским коридором мы не пошли на эти переговоры и на встречу министров иностранных дел. Это для нас приоритетный вопрос повестки дня, но становиться стороной и начинать обсуждать, что мы будем делать взамен, мы не собираемся».