Ситуация вокруг Лачинского коридора в ближайшее время будет урегулирована - Лавров

«Буквально вчера или позавчера встречались российские миротворцы, азербайджанцы и представители Карабаха. Я думаю, что вопрос (открытия коридора) будет решен в ближайшее время», - заверил Лавров.

Он отметил, что накануне по телефону общался с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и подчеркнул, что Лачинский коридор, согласно трехстороннему соглашению от 9 ноября 2020 года, должен быть свободен для проезда товаров, граждан и транспортных средств, но перевозка военных грузов запрещена.

Глава МИД РФ сказал, что в настоящее время российские военные изучают представленные азербайджанской стороной данные о том, что армянская сторона в нарушение трехсторонних соглашений перевозила через этот коридор мины и минировала приграничные с Азербайджаном районы.

«Есть много взаимных обвинений», - сказал Лавров.

Министр иностранных дел России подчеркнул, что Россия предложила самое простое: миротворцы РФ имеют все возможности для проверки проходящих по коридору грузов для предотвращения перевозки запрещенных товаров.