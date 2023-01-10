Президент Азербайджана заявил о «неизбежности» открытия «Зангезурского коридора»

Об этом в ходе брифинга 10 января заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Согласно News.ru, Алиев подчеркнул, что «для Баку эта дорога является стратегическим объектом, поэтому движение по ней должно быть открыто как можно быстрее».

«Запуск Зангезурского коридора неизбежен, хочет того Армения или нет. Для нас это стратегический проект. Мы хотим, чтобы он был запущен как можно быстрее», - заявил Алиев. Он также подчеркнул, что «Зангезурский коридор» также является стратегическим проектом для нескольких соседних стран.

Отметим, что в ходе сегодняшней пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь подчеркнул, что Армения не намерена предоставлять Азербайджану экстерриториальный коридор для связи между материковой частью Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой.

Одновременно, он заявил о заинтересованности Еревана в разблокировании региональных путей сообщения.

«Единственное, что мешает всему этому, так это постоянные заявления Азербайджана о каких-то коридорах», - заявил армянский премьер.