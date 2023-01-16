Франции непонятна критика президента Азербайджана - председатель НС Франции

Франции непонятна критика президента Азербайджана Ильхама Алиева, в интервью «Арменпресс» заявила председатель Национального собрания Франции Яэль Брон-Пиве.

«Нам непонятна критика президента Азербайджана Алиева, потому что Франция всегда хотела действовать в пользу мирного процесса, в пользу того, чтобы ситуация на Южном Кавказе стабилизировалась, и Южный Кавказ стал стабильным регионом. И мы считаем, что Азербайджан также разделяет эту цель установления мира, поэтому необходимо осуществить действия, которые приведут к установлению этого мира, в частности, открыть Лачинский коридор и освободить военнопленных, еще находящихся в заключении в Азербайджане. Мы всегда готовы к диалогу со всеми сторонами, потому что считаем, что только мир может обеспечить постоянную стабильность в регионе», - сказала председатель НС Франции.

Яэль Брон-Пиве отметила, что цель французской стороны - добиться установления мира в регионе.

«Естественно, наши цели и цели правительства совпадают, даже если методы разные. В первую очередь, мы продолжаем диалог с правительством для достижения совместного соглашения, но цели те же, то есть добиться мира в регионе имеющимися в нашем распоряжении средствами и с учетом нашего места и роли. Как вы знаете, Франция действует на самых разных платформах, будь то двусторонние отношения, многосторонние отношения на европейских площадках. И цель - объединить мировое сообщество, международное общество во благо мирного урегулирования этого вопроса. И это урегулирование, безусловно, должно включать уважение и защиту территориальной целостности Армении, а также защиту прав и безопасности народа Нагорного Карабаха», - подчеркнула она.

Председатель Национального собрания Франции Яэль Брон-Пиве прибыла в Армению 12 января. Она провела встречи с премьер-министром Армении, министром иностранных дел, спикером парламента.

В конце ноября Национальное собрание Франции единогласно приняло резолюцию в поддержку Армении и с предложением санкций против Азербайджана. До этого Сенат Франции принял аналогичную резолюцию.