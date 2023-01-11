В ОДКБ утверждают, что не получали от Армении официального уведомления об отмене учений. Ереван опровергает

ОДКБ сегодня вновь отреагировала на решение официального Еревана отменить военные учения, выразив мнение, что обязательства Армении по части учений коалиционных миротворческих сил будут выполнены. При этом пресс-секретарь ОДКБ подчеркнул, что Ереван ранее подтвердил необходимость проведения военных учений в Армении в этом году.

Если ОДКБ сегодня говорит о выполнении Арменией обязательств по части военных учений, то вчера этот военно-политический блок сделал совсем другое заявление, заявив, что запланированные в Армении военные учения могут быть проведены на территории другой страны.

Премьер-министр Никол Пашинян вчера также заявил, что министр обороны уже письменно уведомил Объединенный штаб ОДКБ о том, что Ереван не считают целесообразным проведение подобных военных учений в Армении в сложившейся ситуации. Между тем, пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов сегодня заявил, что они не получали официального уведомления от армянской стороны об отмене учений.

В ответ на это заявление пресс-секретарь оборонного ведомства Армении Арам Торосян сообщил, что 5 января Минобороны Армении проинформировало Объединенный штаб ОДКБ о том, что считает запланированные в Армении военные учения нецелесообразными.

«Как сообщил премьер-министр, Министерство обороны Республики Армения, принимая во внимание создавшуюся военно-политическую обстановку, сочло проведение в Армении учений «Нерушимое братство-2023» нецелесообразным и проинформировало об этом начальника Объединенного штаба ОДКБ в официальном письме от 5 января», - в ответ на вопрос Радио Азатутюн сказал Торосян.

Почему Армения все-таки отказалась от заранее утвержденных военных учений ОДКБ? Вчера премьер пояснил, что армянская сторона все еще ждет от ОДКБ конкретных оценок, чтобы понять, какова зона ответственности блока.

ОДКБ до сих пор не дала никакой оценки азербайджанской агрессии 13-14 сентября прошлого года и не осудила действия Баку.

«То есть, ОДКБ не фиксирует красную линию, где она проходит, например, через Сотк-Хознавар не проходит, возле Джермука не проходит, где она проходит? Пока мы это не узнаем, мы будем находиться в такой ситуации, пригласим, скажем, давайте создадим угрозу для турецко-азербайджанского тандема на два дня, на третий день отдохнем, на четвертый день вы вернетесь к своим делам, а мы останемся одни против этого тандема», - сказал премьер-министр.

Заместитель министра обороны Арман Саргсян сегодня отказался ответить на вопрос Радио Азатутюн о том, насколько правильно было с военной точки зрения отказываться от учений ОДКБ.

«Наверное, когда премьер-министр и министр обороны РА пришли к такому решению, они пришли к нему на основе анализов, и мне нечего добавить», - подчеркнул замминистра.

Бывший министр обороны, глава оппозиционной фракции «Айастан» Сейран Оганян, между тем, отвечая Николу Пашиняну, подчеркнул, что военные учения проводятся для противодействия угрозам, а военные учения ОДКБ дают возможность обмена международным опытом и повышения уровня готовности командиров, штабов и войск, следовательно, такие мероприятия нужно использовать. Тем более, что, по словам Оганяна, сегодня у нас нет альтернативы военным учениям ОДКБ.

«Его слова, то, что вы мне сказали, что это может создать ненужную напряженность, говорит о том, что сегодняшние власти имеют определенные договоренности с азербайджанцами и турками о том, что наши возможности не должны совершенствоваться не только внутри нашей армии, но и в военно-политическом центре, в том альянсе, в рамках которого мы постоянно работаем над нашей армией», - отметил Оганян.

На вопрос Радио Азатутюн, считает ли он, что, несмотря на то, что ОДКБ никоим образом так и не осудила агрессию, осуществленную Азербайджаном против Армении, нужно было согласиться на эти военные учения и провести их, поскольку мы от этого получили бы выгоду, экс-министр обороны ответил: «Это не так, что мы все очень довольны действиями ОДКБ, но это не значит, что мы не должны использовать возможности ОДКБ, особенно в направлении военной составляющей развития вооруженных сил, в целях повышения нашего военного потенциала».

На замечание, уверен ли он, что с военной точки зрения эти учения дали бы нам пользу, Оганян ответил утвердительно.

«ОДКБ сначала должна дать оценку агрессии, осуществляемой Азербайджаном против государства-члена ОДКБ - Армении, в противном случае любые действия, в том числе и военные учения, бессмысленны», - уверен заместитель председателя парламентской комиссии по обороне и безопасности Армен Хачатрян. Он отметил, что свое заявление об отказе от учений ОДКБ премьер сделал в результате довольно серьезных анализов.

«Прежде всего следует дать оценку агрессии, совершенной против государства-члена ОДКБ, и после дачи оценки, после фиксации ситуации нужно искать пути разрешения этой ситуации. Если оценка всему этому не была дана, все остальные действия становятся бессмысленными», - сказал Хачатрян.

Из-за отсутствия политического заявления союзников после саммита ОДКБ, состоявшегося в Ереване в ноябре прошлого года, армянская сторона отказалась подписать декларацию ОДКБ и проект решения о совместных мерах по оказанию помощи Армении. Ереван до сих пор ждет осуждения азербайджанской агрессии со стороны ОДКБ.