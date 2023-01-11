Совет безопасности Карабаха отреагировал на заявления Пашиняна

«Мы осознаем все последствия, которые вытекают из взятой нами политической линии, и вновь подтверждаем нашу позицию о том, что суверенитет Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] и право жить свободно и независимо на исторической родине являются абсолютными ценностями. Никакое принуждение или угроза не могут удержать нас от нашего решения продолжать борьбу», - отмечается в заявлении, принятом на состоявшемся сегодня заседании Совбеза с участием всех политических сил парламента Карабаха.

Степанакерт призывает власти Армении руководствоваться исключительно позицией продвижения и защиты в международных инстанциях права народа Карабаха на самоопределение, используя все возможности и весь инструментарий международно признанного государства.

Никол Пашинян вчера в ходе пресс-конференции заявил, что народ Нагорного Карабаха должен заниматься вопросом Нагорного Карабаха, а Армения окажет поддержку. Он также подчеркнул, что, фактически, и сегодня, и вчера все международное сообщество признавало Нагорный Карабах частью Азербайджана. «Я уже говорил, что в мире нет и не было страны, которая не признавала бы Нагорный Карабах частью Азербайджана. Нет и не было. И у нас есть выбор: уложиться в логику международного развития или пойти против этой логики. Оба варианта -это выбор, но оба варианта выбора имеют результат и/или последствие. И наш выбор должен быть в этих рамках», - сказал Пашинян.

Никол Пашинян, однако, не дал прямого ответа на вопрос журналиста: приемлемо ли для Армении, если Карабах будет в составе Азербайджана?

Парламентская оппозиция Армении также критикует заявления Пашиняна

Руководитель фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян назвал формулировку Пашиняна о статусе Карабаха манипуляцией.

«Пашинян пытается представить так, что тот факт, что по этому вопросу вообще было обсуждение, подразумевает, что Арцах [Нагорный Карабах – ред.] должен был войти в состав Азербайджана. Теперь я задам несколько простых вопросов. Конечно, если бы мировое сообщество признало, что Арцах не входит в состав Азербайджана, зачем тогда создавалась Минская группа? Она прекратила бы свое существование, арцахская проблема была бы решена. Но в то же время, если бы международное сообщество приняло как установленный факт мысль о том, что Арцах не имеет возможности самоопределения, то всех этих структур не существовало бы», - отметил Айк Мамиджанян.

Совет безопасности Карабаха также обратился к вчерашним заявлениям президента Азербайджана, подчеркнув, что они в очередной раз доказали, что все это, в частности, закрытие Лачинского коридора, не что иное, как очевидное стремление властей Азербайджана к применению в процессе карабахского урегулирования угрозы силой, что является продолжением 44-дневной войны 2020 года, развязанной Азербайджаном против народа Нагорного Карабаха.

Вчера в интервью азербайджанским СМИ спустя месяц с начала блокирования Лачинского коридора – единственной дороги, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, Ильхам Алиев открыто заявил, что проживающие в Карабахе армяне должны либо покинуть Карабах, либо принять азербайджанское гражданство. Алиев назвал заявления о блокаде Карабаха «бесстыдством».

«Тем, кто хочет жить там [в Карабахе] под флагом Азербайджана, для них как для граждан Азербайджана будут созданы все условия, права и безопасность. А если кто-то не хочет становиться гражданином Азербайджана, Лачинский коридор открыт, они могут уехать, никто им не будет препятствовать», - сказал президент Азербайджана.