Оппозиционер: Происходящее в Лачинском коридоре является результатом дилетантской внешней политики правительства Армении

Об этом заявил глава оппозиционной парламентской фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян в интервью Азатутюн ТВ.

Как заявил оппозиционер, со стороны властей Армении «не только не использовались многие возможности за этот период, но и делалось диаметрально противоположное».

На вопрос, согласен ли он с заявлением премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что это дело России открыть связывающий Нагорный Карабах с Арменией коридор, который уже на протяжении месяца заблокирован называющими себя экоактивистами азербайджанцами, Мамиджанян ответил так: «В любом случае, давайте будем благодарны [российским] солдатам, выполняющим миротворческую миссию, тем 18-20-летним ребятам, которые за тысячи километров от дома защищают физическое существование армян, живущих в Арцахе [Нагорном Карабахе – ред.]. Не будем сомневаться в этом факте. Что касается второй сферы, то есть, политических оценок российского истеблишмента, то я могу привести тысячу причин, почему все так получается. Причем часть этих причин будет заключатся в том, кто сидит в здании правительства на площади, а другая часть будет в разных геополитических ареалах – от Украины до Сирии. Но если, по утверждению Пашиняна, есть два направления, в котором можно ставить вопрос о закрытии Лачинского коридора (с чем я не согласен), а именно: Азербайджан и Россия, то может ли кто-нибудь объяснить мне логику неучастия [министра иностранных дел Армении] Арарата Мирзояна в декабрьской встрече Мирзоян-Лавров-Байрамов? Другими словами, если согласно вашему подходу есть два адресата этого вопроса, и эти два адресата находятся в одном и том же месте, и вы приглашены туда, почему бы вам не поехать?»

На замечание о том, что армянская сторона не стала ехать на встречу глав внешнеполитических ведомств Армении, России и Азербайджана, чтобы «не вести переговоры в условиях шантажа», Мамиджанян парировал: «Секундочку. А разве можно вести переговоры под шантажом в вопросе пленных? А при присутствии азербайджанских, а по некоторым данным, и турецкими боевиков на суверенной территории Республики Армения, ведутся ли переговоры? Я могу продолжать так еще очень долго. Сейчас не время ставить предварительные условия. Арцах уже тридцать дней находится в блокаде, и если вы думаете, что два адресата этого вопроса находятся в одном месте, то вы не имеете права оставаться в Ереване».

Реагируя на заявление премьер-министра Никола Пашиняна о том, что ни одно государство никогда не говорило, что Нагорный Карабах – это не Азербайджан, представитель оппозиции назвал его «позорной манипуляцией».

«Пашинян пытается представить так, что тот факт, что по этому вопросу вообще было обсуждение, подразумевает, что Арцах должен был войти в состав Азербайджана. Теперь я задам несколько простых вопросов. Конечно, если бы мировое сообщество признало, что Арцах не входит в состав Азербайджана, зачем тогда создавалась Минская группа? Она прекратила бы свое существование, арцахская проблема была бы решена. Но в то же время, если бы международное сообщество приняло как установленный факт мысль о том, что Арцах не имеет возможности самоопределения, то всех этих структур не существовало бы», - отметил Айк Мамиджанян.