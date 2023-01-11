Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Карабах

Оппозиционер: Происходящее в Лачинском коридоре является результатом дилетантской внешней политики правительства Армении

Глава оппозиционной парламентской фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян (справа) дает интервью ведущему Азатутюн ТВ Карлену Асланяну. 11 января 2022 г.

«То, что происходит в Лачинском коридоре, является результатом абсурдной, недальновидной и, мягко говоря, дилетантской внешней политики правительства Республики Армения».

Об этом заявил глава оппозиционной парламентской фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян в интервью Азатутюн ТВ.

Как заявил оппозиционер, со стороны властей Армении «не только не использовались многие возможности за этот период, но и делалось диаметрально противоположное».

На вопрос, согласен ли он с заявлением премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что это дело России открыть связывающий Нагорный Карабах с Арменией коридор, который уже на протяжении месяца заблокирован называющими себя экоактивистами азербайджанцами, Мамиджанян ответил так: «В любом случае, давайте будем благодарны [российским] солдатам, выполняющим миротворческую миссию, тем 18-20-летним ребятам, которые за тысячи километров от дома защищают физическое существование армян, живущих в Арцахе [Нагорном Карабахе – ред.]. Не будем сомневаться в этом факте. Что касается второй сферы, то есть, политических оценок российского истеблишмента, то я могу привести тысячу причин, почему все так получается. Причем часть этих причин будет заключатся в том, кто сидит в здании правительства на площади, а другая часть будет в разных геополитических ареалах – от Украины до Сирии. Но если, по утверждению Пашиняна, есть два направления, в котором можно ставить вопрос о закрытии Лачинского коридора (с чем я не согласен), а именно: Азербайджан и Россия, то может ли кто-нибудь объяснить мне логику неучастия [министра иностранных дел Армении] Арарата Мирзояна в декабрьской встрече Мирзоян-Лавров-Байрамов? Другими словами, если согласно вашему подходу есть два адресата этого вопроса, и эти два адресата находятся в одном и том же месте, и вы приглашены туда, почему бы вам не поехать?»

На замечание о том, что армянская сторона не стала ехать на встречу глав внешнеполитических ведомств Армении, России и Азербайджана, чтобы «не вести переговоры в условиях шантажа», Мамиджанян парировал: «Секундочку. А разве можно вести переговоры под шантажом в вопросе пленных? А при присутствии азербайджанских, а по некоторым данным, и турецкими боевиков на суверенной территории Республики Армения, ведутся ли переговоры? Я могу продолжать так еще очень долго. Сейчас не время ставить предварительные условия. Арцах уже тридцать дней находится в блокаде, и если вы думаете, что два адресата этого вопроса находятся в одном месте, то вы не имеете права оставаться в Ереване».

Реагируя на заявление премьер-министра Никола Пашиняна о том, что ни одно государство никогда не говорило, что Нагорный Карабах – это не Азербайджан, представитель оппозиции назвал его «позорной манипуляцией».

«Пашинян пытается представить так, что тот факт, что по этому вопросу вообще было обсуждение, подразумевает, что Арцах должен был войти в состав Азербайджана. Теперь я задам несколько простых вопросов. Конечно, если бы мировое сообщество признало, что Арцах не входит в состав Азербайджана, зачем тогда создавалась Минская группа? Она прекратила бы свое существование, арцахская проблема была бы решена. Но в то же время, если бы международное сообщество приняло как установленный факт мысль о том, что Арцах не имеет возможности самоопределения, то всех этих структур не существовало бы», - отметил Айк Мамиджанян.

Back to top
XS
SM
MD
LG