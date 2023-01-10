Общественные организации покинули Координационный совет по реформе Полиции

Спустя несколько часов после назначения Ваге Казаряна министром внутренних дел три общественные организации заявили, что покидают Координационный совет по реформе Полиции, утверждая, что уже бывший начальник Полиции сопротивляется реформированию системы.

Вчера по представлению премьер-министра 48-летний генерал-майор был назначен главой новосозданного министерства, объединяющего Полицию, МЧС и Миграционную службу.

«Реформа станет декоративной, наше участие в декоративной реформе лишь легитимизирует декоративную реформу. Мы считали, что премьер-министр не назначит своего одноклассника. Не то чтобы мы надеялись, что это временно, мы надеялись, что этого сопротивления не будет в Министерстве внутренних дел и оно прекратится или, по крайней мере, будет существенно ослаблено созданием Министерства внутренних дел. В каком-то смысле мы надеялись, что, все это временно, скоро будет создано МВД, и нормальная глубокая, содержательная реформа начнет набирать обороты. Но с этим назначением нам стало ясно, что произойдет ровно наоборот», - сказал, руководитель программ «Объединения информированных граждан» Даниел Иоаннисян.

Почему общественные организации убеждены, что Казарян, занимавший должность начальника полиции с 2020 года по вчерашний день, выступает против реформы полиции? Покинувшего Координационный совет по реформам Полиции руководитель программ «Объединения информированных граждан» Даниел Иоаннисян утверждает, что это показала работа Координационного совета, сформированного еще в 2020 году решением премьер-министра. По его словам, они неоднократно убеждались в том, что большинство проблем решаются только после информирования премьер-министра. В таком случае, почему они не поднимали этот вопрос? Иоаннисян ответил, что они надеялись, что начальник Полиции Казарян не возглавит новое министерство, будет назначено гражданское лицо, но теперь они предполагают, что Пашинян недавно передумал.

«Есть предположение, что это решение было изменено после Лачинских событий, потому что есть оценка, что могут быть какие-то кризисные ситуации и, вероятно, Николу Пашиняну нужно, чтобы полиция чувствовала себя комфортно и была полностью лояльна в кризисных ситуациях, а реформы являются прямо противоположным действием», - подчеркнул он.

Помимо Иоаннисяна, из Совета по реформам вышли руководитель Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Артур Сакунц и глава организации «Друг водителя» Сергей Каграманян, заявив, что у них есть много примеров того, как руководство полиции препятствует реформам. Они перечислили попытки уволить патрульных, остановивших машины высокопоставленных лиц, случаи присвоения офицерского звания знакомым и родственникам, повторной «покупки» полученной в подарок от международного донора программы за счет госбюджета и даже намеренного затягивания на месяцы ремонта разбитых патрульных машин. Они утверждают, что система, унаследованная от советского режима, во главе с Казаряном не будет реформирована.

«Во-первых, ситуация, пришедшая из Советского Союза, подразумевает ряд коррупционных возможностей: возможность назначения человека по знакомству, без достоинств. Естественно, следовать форме и не иметь содержания - это советские традиции», - сказал Даниел Иоаннисян.

«С этими назначениями, по сути, можно сказать, реформа прекращается и констатируется отсутствие политической воли для проведения реформ», - отметил Артур Сакунц.

Сакунц считает реформой внедрение системы патрульных, но подчеркивает, что есть гораздо более важные сферы, которые остались прежними, например, силы полиции. Правозащитник напомнил об инциденте с насилием над родственниками погибших и пропавших без вести военнослужащих, имевшем место в воинском пантеоне «Ераблур» несколько месяцев назад.

«Он предпочел иметь подвластную полицию, потому что Пашинян в конечном итоге назначил начальника полиции министром внутренних дел, замначальника полиции - начальником полиции, людей, которые несли прямую ответственность, по крайней мере, за последний случай, если вы помните, случай насилия над родителями [погибших военнослужащих] в «Ераблуре», о котором мы подали заявление. И сейчас, фактически, когда ты назначаешь несущих ответственность за те насильственные действия на должность, никакого другого предположения, кроме того, что приоритет отдается этому, а не логике реформ, нет», - сказал Сакунц.

Ни новоназначенный министр, ни премьер-министр, выдвинувший его на эту должность, пока не отреагировали на критику общественных организаций. В Координационный совет по реформе Полиции в основном входят представители госструктур, они сегодня уклонялись от комментариев, отказались комментировать ситуацию и провластные депутаты.