«Они напали на нас, словно дикие племена, тащили и били нас» - мать погибшего военнослужащего

«Красные береты» рано утром с территории воинского пантеона «Ераблур» подвергли приводу родителей погибших в 44-дневной войне военнослужащих. Выкручивая им руки, таща их за руки и ноги, они силой заталкивали их в полицейские машины.

«Красные береты» очищали дорогу премьер-министру Николу Пашиняну и членам его команды, которые должны были прибыть в пантеон, чтобы почтить память погибших. В «Ераблуре» были сосредоточены большие силы полиции.

Люди в форме приступили к делу еще до приезда Пашиняна, не щадя даже одетых в черное матерей. Одного человека уводили из «Ераблура» четыре-пять полицейских, волоча его за руки и ноги.

Родители погибших солдат с ночи собрались в «Ераблуре», чтобы не допустить Пашиняна к могилам своих сыновей.

Начав действия еще до приезда Пашиняна, полицейские успели изолировать родителей погибших военнослужащих, доставив их в полицейские участки. Их отпустили тогда, когда чиновники уже покинули территорию пантеона. Отпущенные на свободу родители из полицейских участков вернулись в «Ераблур».

«Мы перекрыли дорогу, чтобы они не вошли. Полицейские как дикари, таща, выкручивая руки, в очень грубой форме усадили нас в машины и увезли», - рассказала Радио Азатутюн мать погибшего военнослужащего Айказа Мкртчяна Анна Мкртчян.

Гаяне, мать погибшего Жора Мартиросяна, также сказала, что при задержании ей повредили руки. «Все вы видели, как свирепо, словно дикие племена, они напали на нас, матерей и отцов, и как они выдворили нас отсюда. Они не только тащили, но и били», - рассказала женщина.

Полиция отреагировала на инцидент в «Ераблуре» спустя несколько часов, когда социальные сети захлестнула волна критики и упреков в адрес властей и правоохранительных органов. Полиция распространила сообщение о том, что действия полицейских в «Ераблуре» изучаются.