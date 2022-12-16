Парламент Армении принял проект о создании МВД

Согласно принятому проекту, МЧС прекратит свою деятельность, а Полиция, Служба миграции и гражданства и Спасательная служба перейдут в подчинение МВД.

Начальник Полиции и директор Спасательной службы станут заместителями министра внутренних дел.

Руководителей подведомственных органов будет назначать и освобождать от должности премьер-министр РА по представлению министра внутренних дел.

Правительство одобрило проект в конце ноября и в срочном порядке направило его на утверждение в Национальное собрание.

МВД существовало и в 1990-е годы, а с 2002 года при президенте Роберте Кочаряне его заменила Полиция.