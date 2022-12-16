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Армения

Парламент Армении принял проект о создании МВД

Национальное собрание Армении сегодня на внеочередном заседании 67 голосами «за» и 6 – «против» приняло во втором и окончательном чтении законодательный пакет о создании Министерства внутренних дел (МВД).

Согласно принятому проекту, МЧС прекратит свою деятельность, а Полиция, Служба миграции и гражданства и Спасательная служба перейдут в подчинение МВД.

Начальник Полиции и директор Спасательной службы станут заместителями министра внутренних дел.

Руководителей подведомственных органов будет назначать и освобождать от должности премьер-министр РА по представлению министра внутренних дел.

Правительство одобрило проект в конце ноября и в срочном порядке направило его на утверждение в Национальное собрание.

МВД существовало и в 1990-е годы, а с 2002 года при президенте Роберте Кочаряне его заменила Полиция.

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