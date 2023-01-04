Военнообязанные граждане примут участие в 25-дневных тренировочных сборах

Согласно проекту, к сборам будут привлечены более 3000 граждан с общевойсковой и ракетно-артиллерийской специальностями, из рядового, сержантского и офицерского состава. В сборах примут участие резервисты в возрасте от 20-ти до 55 лет.

В отличие от предыдущих сборов, на этот раз учения продлятся 25 дней. В прошлом году Минобороны приняло решение сократить продолжительность трехмесячных сборов и одновременно сделать их обязательными для всех граждан Армении.

Министр обороны Сурен Папикян еще в октябре заверил, что гражданин сам сможет выбрать, когда именно в течение года он сможет посвятить эти 25 дней защите границ Армении. «Семь дней гражданин проходит обучение, 14 дней - несет боевое дежурство. Но это обязательно для всех военнообязанных граждан Республики Армения», - сказал министр.

А премьер-министр Никол Пашинян, в свою очередь, отметил, что резервисты время от времени должны проходить подготовку. По его словам, этот процесс очень долго не осуществлялся должным образом, последствия чего стали видны во время 44-дневной войны 2020 года. Пашинян утверждал, что продолжительность сборов была сокращена, чтобы повысить их эффективность и создать меньше проблем для граждан.

«Не думаю, что какое-либо предприятие может существенно пострадать от отсутствия работника в течение месяца или 25 дней. То есть, это управляемая ситуация. И этот процесс будет обязательным для всех», - сказал премьер.

Какую проблему решат 25-дневные сборы? Председатель парламентской комиссии по обороне и безопасности Андраник Кочарян отметил, что этот процесс осуществляется в результате извлечения уроков из 44-дневной войны. «А какой самый важный урок? Оказалось, что у нас нет мобилизационных ресурсов. Все видели, что призванные не были обученным мобресурсом. Можно сказать, что большинство из них были пушечным мясом, не подготовленным и по обмундированию, и по знаниям, и т.д.», - сказал он.

По словам Андраника Кочаряна, 25-дневный срок является более рациональным, позволит привлечь к сборам большее число людей и иметь подготовленный мобилизационный ресурс.

«Здесь будет установлен другой стандарт. Чтобы вызванные на сборы, возможно, помнили своего командира, чтобы, возможно, находились на тех позициях, где они знакомы с местностью. Это тоже делается в результате извлечения уроков, потому что у многих призванных на 44-дневную войну, а таких были тысячи, из-за незнания местности возникали совсем другие психологические ситуации, и там у нас также были потери», - отметил депутат.

Между тем, политолог Армен Варданян, участвовавший в трехмесячных сборах резервистов в 2021 году и служивший в Сюнике, отметил, что если для сборов три месяца были очень долгим сроком и возникали проблемы с работодателями, то 25 дней - это очень мало. Недели, выделенной на начальную подготовку, недостаточно для того, чтобы вспомнить навыки некоторых профессий, тем более для приобретения новых навыков, к тому же изменились и виды оружия, и их применение.

«Человек, служивший 15 лет назад во взводе связи, имел в то время совсем другие средства связи, которых сейчас нет в армии, сейчас они совсем другие. Таких людей, я думаю, надо учить долго. Также артиллеристы производят артиллерийские расчеты уже новыми средствами», - сказал он.

По прогнозам различных экспертных групп, существует вероятность возобновления боевых действий между Арменией и Азербайджаном.

Международная кризисная группа в своих обоснованиях отметила, что азербайджанская армия в несколько раз превосходит армянскую, она гораздо лучше оснащена и пользуется поддержкой Турции. Между тем, по мнению экспертов, Армения за последние два года не пополняла свои войска и вооружение.

Готовы ли Вооруженные силы Армении противостоять возможным новым военным действиям со стороны Азербайджана?

Председатель комиссии по обороне сначала предложил обсудить, с какого времени армянская армия начала уступать позиции азербайджанской армии. Затем он заверил, что в любом случае сегодня делается все, чтобы Вооруженные силы Армении не отставали от противника.

«Да, у Азербайджана сегодня есть преимущество. Мы своими активными действиями - законодательными, исполнительными, пытаемся довести это преимущество до состояния, когда это преимущество не увеличивалось бы постоянно, а наоборот, чтобы в регионе был достигнут баланс... Мы готовимся к сопротивлению. Я не хочу повторять, что в прошлом этого не делали. Лачинский коридор закрыт, где Роберт Кочарян, где остальные, какова их точка зрения?.. пусть скажут, чтобы мы услышали. Власть как таковая четко говорит, где и кто оплошал», - сказал Кочарян.

Ранее Баку сообщил, что министр обороны Азербайджана сегодня проверил мобилизационные возможности армии. Несколько дней назад Закир Гасанов посетил артиллерийские и танковые части вооруженных сил, в том числе ту часть ВВС, где находятся беспилотники.