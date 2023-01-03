Спустя два года после 44-дневной войны Армения и Азербайджан, похоже, движутся к новой конфронтации - доклад

Спустя два года после 44-дневной войны Армения и Азербайджан, похоже, движутся к новой конфронтации, заявляет Международная кризисная группа, прогнозируя, что новая война будет более короткой, но не менее драматичной, чем конфликт 2020 года.

В качестве обоснования эксперты отмечают, что после шестинедельной войны Баку еще больше укрепил свои позиции. «Азербайджанская армия в несколько раз превосходит армянскую, она гораздо лучше оснащена и пользуется поддержкой Турции. Воодушевляет Баку также растущий в Европе спрос на азербайджанский газ», - говорится в докладе.

Между тем, Армения, по мнению экспертов, последние два года не пополняла свои войска и вооружение поскольку России, ее традиционному поставщику оружия, не хватает резервов. Неудачи России на украинском фронте, помимо поставок, повлияли и на другие сферы, считают эксперты, которые регулярно проводят встречи за закрытыми дверями с официальными лицами и Армении, и Азербайджана.

В докладе, в частности, отмечается, что после прекращения огня 2020 года Россия разместила в Карабахе миротворцев, а также усилила свои пограничные силы и военный персонал на тех участках армяно-азербайджанской границы, которые стали новой линией соприкосновения после 44-дневной войны. «Идея заключалась в том, что даже небольшой российский контингент будет сдерживать нападения на Армению, поскольку Баку будет опасаться Москвы», - отмечают эксперты.

Однако после начала войны в Украине эти расчеты не оправдались. «Российские силы не предотвратили несколько вспышек в прошлом году. В марте и августе азербайджанские войска захватили в Нагорном Карабахе новые территории, в том числе стратегические высоты. В сентябре азербайджанские военные захватили территорию у Армении. Нападения становились все более и более кровавыми», - отмечает Международная кризисная группа.

Эксперты утверждают, что война в Украине затмила и армяно-азербайджанские переговоры. По их информации, в конце прошлого года Москва приняла посредничество Евросоюза, надеясь, что это усилит миротворческую миссию России. Однако после начала войны в Украине Москва восприняла это посредничество Брюсселя как еще одну попытку сдерживания влияния России, и как бы западные столицы ни пытались убедить в обратном, Кремль отказывается от участия.

«В результате введены в обращение два проекта соглашений: один был разработан Россией, другой - Арменией и Азербайджаном при поддержке Запада», - отмечают авторы доклада, поясняя, что каждый из документов касается восстановления коммуникаций и торговли и стабилизации армяно-азербайджанской границы, оставляя судьбу армян Нагорного Карабаха для отдельного пока не начатого процесса.

«Армяно-азербайджанский проект, поддерживаемый Западом, вероятно, более многообещающий, отчасти потому, что был разработан сторонами», - высказывают свое мнение эксперты, в то же время подчеркивая, что непонятно, однако, как отреагирует Москва, если это соглашение будет достигнуто.

С другой стороны, по мнению Международной кризисной группы, хотя стороны и пытаются разработать совместный проект, однако их подходы все еще очень далеки друг от друга.

«Все карты в руках Баку, и Азербайджан от возможной сделки выиграет больше, особенно в плане военной и внешней политики, чем если попытается добиться этих целей военным путем», - отмечают эксперты, предупреждая, однако, что опасность состоит в том, что переговоры не приведут ни к какому результату или очередной военный конфликт разрушит пути, поддерживаемые как Москвой, так и Западом, и Азербайджан возьмет, что сможет, силой».