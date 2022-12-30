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Экономика

Тарифы на электроэнергию остались прежними, несмотря на укрепление драма

Несмотря на продолжающееся значительное укрепление драма по отношению к доллару и ранее сделанное правительством заявление о том, что благодаря этому коммунальные услуги могут подешеветь, Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) приняла решение оставить тарифы на электроэнергию без изменений.

«В результате анализа всех положительных и отрицательных факторов, влияющих на тарифы, необходимости в пересмотре тарифов на электроэнергию, продаваемую ЗАО «Электрические сети Армении» потребителям, не возникло, и действующие тарифы для всех потребителей останутся неизменными», - заявила регулирующая комиссия.

Цена на электроэнергию в последний раз повысилась в феврале этого года - в среднем на 4,7 драма за 1 киловатт/час.

В формировании тарифов большую роль играет соотношение драма и доллара. Летом, когда укрепление драма было не столь значительным, вице-премьер Мгер Григорян заявил, что не исключает снижения тарифов.

«Конечно, в тарифах учитывается влияние обменного курса, и укрепление армянского драма, естественно, должно учитываться в расчетах. Другой вопрос, как долго продлится эта ситуация. Если не будет дополнительного давления в плане других составляющих, уверен, что Комиссия по регулированию общественных услуг в течение этого года займется этим вопросом», - сказал вице-премьер.

Позже регулирующая комиссия сообщила, что они начали ежегодный процесс пересмотра и перерасчета тарифов на электроэнергию. Председатель комиссии Гарегин Баграмян в прошлом месяце также подчеркнул, что укрепление драма положительно влияет на этот перерасчет.

«То, что обменный курс оказывает положительное влияние, это однозначно. В какой степени, в каких объемах, повлияет ли это на конечных потребителей, когда у нас будет окончательный баланс, мы об этом объявим», - сказал Баграмян.

КРОУ также опубликовала справку о произведенных ею расчетах. В нее включены факторы тарифообразования: валютный курс, компенсация инвестиций, заработная плата и др.

Комиссия по регулированию общественных услуг не стала подробно объяснять решение не снижать тариф на электроэнергию, лишь отметила, что пришла к такому выводу в результате анализа.

Соотношение драма и доллара также играет большую роль при расчете тарифов на газ. Будет ли обсуждаться вопрос голубого топлива в дальнейшем, пока неизвестно.

В ноябре КРОУ приняла решение о повышении тарифов на воду с 1 января следующего года. Однако правительство пообещало компенсировать разницу.

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