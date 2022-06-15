Правительство Армении не исключает возможности снижения цен на электричество и газ на фоне ревальвации драма. Об этом сегодня в ходе правительственного часа в парламенте заявил вице-премьер Мгер Григорян.
Отвечая на вопрос провластного депутата Бабкена Туняна, вице-премьер не исключил, что тарифы на электроэнергию и газ будут пересмотрены.
Депутат правящей фракции «Гражданский договор» подчеркнул, что по сравнению с началом года драм вырос в цене по отношению к доллару примерно на 12-13%, а по сравнению с 2021 годом - примерно на 20%, в тарифах влияние обменного курса рассчитано, факт ревальвации армянского драма должен быть учтен в расчетах.
Однако, по словам вице-премьера, другой вопрос, как долго продлится такая ситуация.
«Не исключено, что это уже долгосрочная тенденция. И даже по сравнению с курсом, предусмотренным бюджетом, или курсом, определенным или принятым за основу в тарифных функциях, да, это выросший курс. И если не будет дополнительного давления с другими составляющими, я уверен, что Комиссия по регулированию общественных услуг займется этим вопросом в течение года», - сказал Григорян.
Провластный депутат напомнил, что когда драм обесценился, через некоторое время в комиссию обратились с заявкой о пересмотре тарифов. Может ли быть сейчас обратная картина, спросил он.
Не исключая такой возможности, вице-премьер Григорян, однако, подчеркнул еще одно обстоятельство: «Будет иметь значение также то, насколько постоянна текущая ситуация, чтобы за газ можно было платить и в нежесткой валюте. Думаю, этот вопрос будет затронут по итогам года, я уверен, что эффекты отразятся на тарифе».
В последние недели доллар резко подешевел по отношению к драму. Если еще две недели назад армянские банки покупали один доллар за 445 драмов, то сегодня граждане обменивали доллары по курсу 425 драмов за доллар.
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