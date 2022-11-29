В Армении с 1 января повысится тариф на воду. Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении, изучив заявку компании «Веолия джур» о повышении тарифа, приняла решение поднять тариф примерно на 9 драмов для обычных потребителей, доведя его до 209 драмов за один кубометр. Для малоимущих тариф останется без изменений - 180 драмов за кубометр.

Сославшись на высокую инфляцию, «Веолия джур» еще летом подала заявку на повышение тарифов для всех групп населения, в том числе малоимущих. КРОУ после трех месяцев изучения заявки на днях представила свои расчеты, а сегодня приняла окончательное решение.

Правительство обещает, что граждане не почувствуют повышения тарифа. Неделю назад правительство поспешило заявить, что компенсирует разницу.

Председатель КРОУ Гарегин Баграмян пояснил: «Правительство планирует субсидировать разницу, то есть, счета будут представлены по сегодняшним действующим ценам».

Кстати, не исключено, что вода подорожает и в следующем году. Тарифы определяются по формуле. «После 2024 года также действует формула, где с учетом объема воды, инфляции, цены электроэнергии, всех этих величин нам нужно понять, сколько получается», - сказал глава комиссии.

Действующая власть еще в 2018 году, накануне парламентских выборов, пообещала, что питьевая вода до 2024 года не подорожает, однако с 1 января 2022 года тариф на воду повысился примерно на 20 драмов.

Государство будет субсидировать повышение тарифа из карманов граждан, отметил в ходе заседания комиссии председатель общественной организации «Ассоциация потребителей» Армен Погосян. «Сохранение системы, безопасность системы, расходы и субсидии, источник всего этого один - карман потребителя, другого источника нет. Если государство субсидирует, это означает, что оно вновь субсидирует из нашего кармана», - сказал он.

Система питьевого водоснабжения и водоотведения Армении с 2017 года была сдана в аренду этой французской компании сроком на 15 лет. До конца этого срока компания обязалась сократить потери воды, провести капитальный ремонт на сумму не менее 37,5 млрд драмов.