Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Армения

В Армении с 1 января повысится тариф на воду

В Армении с 1 января повысится тариф на воду. Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении, изучив заявку компании «Веолия джур» о повышении тарифа, приняла решение поднять тариф примерно на 9 драмов для обычных потребителей, доведя его до 209 драмов за один кубометр. Для малоимущих тариф останется без изменений - 180 драмов за кубометр.

Сославшись на высокую инфляцию, «Веолия джур» еще летом подала заявку на повышение тарифов для всех групп населения, в том числе малоимущих. КРОУ после трех месяцев изучения заявки на днях представила свои расчеты, а сегодня приняла окончательное решение.

Правительство обещает, что граждане не почувствуют повышения тарифа. Неделю назад правительство поспешило заявить, что компенсирует разницу.

Председатель КРОУ Гарегин Баграмян пояснил: «Правительство планирует субсидировать разницу, то есть, счета будут представлены по сегодняшним действующим ценам».

Кстати, не исключено, что вода подорожает и в следующем году. Тарифы определяются по формуле. «После 2024 года также действует формула, где с учетом объема воды, инфляции, цены электроэнергии, всех этих величин нам нужно понять, сколько получается», - сказал глава комиссии.

Действующая власть еще в 2018 году, накануне парламентских выборов, пообещала, что питьевая вода до 2024 года не подорожает, однако с 1 января 2022 года тариф на воду повысился примерно на 20 драмов.

Государство будет субсидировать повышение тарифа из карманов граждан, отметил в ходе заседания комиссии председатель общественной организации «Ассоциация потребителей» Армен Погосян. «Сохранение системы, безопасность системы, расходы и субсидии, источник всего этого один - карман потребителя, другого источника нет. Если государство субсидирует, это означает, что оно вновь субсидирует из нашего кармана», - сказал он.

Система питьевого водоснабжения и водоотведения Армении с 2017 года была сдана в аренду этой французской компании сроком на 15 лет. До конца этого срока компания обязалась сократить потери воды, провести капитальный ремонт на сумму не менее 37,5 млрд драмов.

Форум

Back to top
XS
SM
MD
LG