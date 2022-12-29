С сегодняшнего дня в Карабахе установлен новый, более строгий режим экономии

«Волков сказал, что ждет приказа и ничего не решает, то есть серьезных подвижек в плане открытия дороги нет», - отметил он.

Группа жителей Карабаха, которая два дня назад шествием направилась к месту дислокации российских миротворческих сил и там ночевала в ожидании командующего российскими миротворцами, так и не смогла встретиться с Андреем Волковым и задать ему вопросы. А вчера его ждали у здания правительства Карабаха, но тщетно.

«Секретарь Совета безопасности Виталий Баласанян тайно вывел Волкова через черный ход», - добавил председатель партии «Завтрашний Арцах» Тигран Петросян.

Волкова они не увидели, но, по словам Петросяна, их действия не были безрезультатными, они показали, что народ в Карабахе бодрствует, как бы власть ни пыталась его усыпить. Вчера активисты встретились с депутатами парламента Карабаха, по словам Петросяна, есть договоренность о том, что будет сформирована общественная группа, голос которой будет слышен для российской стороны. Требование то же: миротворцы должны обеспечить безопасность карабахцев, открыть Лачинский коридор.

Уже 18 дней Карабах находится в блокаде

Хотя правительство Нагорного Карабаха совместно с компанией Base Metals приняло решение о временной приостановке эксплуатации Кашенского рудника до проведения международной экологической экспертизы, тем не менее, азербайджанцы, называющие себя экологами, все еще держат Лачинский коридор закрытым, утверждая, что акция будет продолжена.

Магазины Карабаха опустели, г-жа Лиана использует последние килограммы муки, небольшой ларек по выпечке женгялов хац (лепешка с зеленью) еще открыт. «Зелень сильно подорожала, дают по 350 драмов. Как человеку работать? Но чтобы не закрывать магазины, как-то обходятся. У нас нехватка муки, муки нет в магазинах», - сказала она.

Из Армении на автомобилях Красного Креста в Карабах прибыла небольшая партия лекарств, Министерство здравоохранения уже распределило их по аптекам, однако этого хватит лишь на несколько дней.

«Мы получили сердечные лекарства, лекарства от артериального давления, жаропонижающие, обезболивающие, психотропные препараты, - рассказала сотрудница аптеки. - Мы получили в основном лекарства первой необходимости, детский нурафен, парацетамол и др. А для взрослых – лекарства от давления, которые являются необходимостью, без них невозможно. Но они в очень малом количестве».



Некоторых лекарств нет в наличии, они закончились, и дефицит не был восполнен, например, лекарства для щитовидной железы.

В Карабахе переходят на более серьезную экономию

В ресторанах и банкетных залах Карабаха сегодня с полудня запрещены банкеты с участием более 15 человек. траурных церемониях могут участвовать до 35 человек. С 11 часов вечера должны закрываться все объекты общественного питания. Это новое решение правительства Карабаха, принятое с учетом кризисной ситуации, поскольку необходимо экономить электроэнергию и имеющиеся продукты питания.

В магазинах сейчас есть только хлеб и напитки, сообщила жительница Степанакерта Арега Ишханян. «В магазинах только вино, водка, шампанское, наверное, уже и консервированных грибов нет», - сказала она.

В семье из пяти человек на завтрак сегодня был чай. «Карабахцы завтракают чаем», - пошутила женщина.

У них пока есть картошка, они ее закупили вовремя и экономно используют. По словам жительницы Степанакерта, сейчас в Карабахе нельзя найти картофель, потому что те села Аскерана и Гадрута, где раньше выращивали гектарами картофель, находятся под контролем Азербайджана, а картофель из Армении, из Мартуни, до них довезти невозможно, получается дефицит.

Карабахцы стараются помогать друг другу. «Мы помогаем друг другу, если, скажем, кому-то нужен лук, и у меня он есть, я даю, мы пишем так: у вас есть лук, я дам картошку...», - рассказала женщина.

Единственный продукт, который не является дефицитом, - это свинина. Арега Ишханян заметила, что свинина будет главным и единственным блюдом на новогоднем столе.