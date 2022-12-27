Карабахцы направляются в аэропорт Степанакерта, чтобы потребовать встречи с командующим миротворческими силами

В настоящее время группа карабахцев направляется в район Степанакертского аэропорта, чтобы потребовать встречи с командующим российским миротворческим контингентом Андреем Волковым и предъявить требование открыть Лачинский коридор и обеспечить бесперебойное движение транспорта по нему.

По словам инициатора шествия Тиграна Петросяна, они не будут преграждать путь россиянам в Карабахе, цивилизованно объяснят то, что должны сказать. «Мы надеемся, что Путин осознает, что, играя с нашим народом на Южном Кавказе, Россия потеряет свой авторитет, не надо так обращаться с арцахцами», - сказал Петросян.

Уже 16-й день Нагорный Карабах находится в блокаде: ощущается острый дефицит продуктов питания, медикаментов, бензина, предметов первой необходимости. Ряд учреждений и предприятий вынуждены прекратить свою работу. До блокады Карабах ежедневно получал до 400 тонн грузов из Армении. За эти полмесяца блокады в Карабах при посредничестве Красного Креста поступило всего 10 тонн гуманитарного груза: детское питание, лекарства и предметы медицинского назначения, которые должны быть распределены между больницами. В Карабахе говорят, что этого хватит на 10 дней.

Сегодня госминистр Нагорного Карабаха встретился с руководителями компаний-поставщиков и производителей, чтобы обсудить вопросы продовольственной безопасности.

Официальный Баку продолжает утверждать, что коридор открыт, азербайджанские СМИ периодически показывают кадры беспрепятственного движения автомобилей российских миротворцев через Лачинский коридор, о том же говорят и азербайджанские протестующие.

«Наша акция мирная. Мы никому не закрывали дорогу. Наша цель - просто не допустить разграбления наших природных богатств и создать условия для экологических исследований на тех территориях, и вы увидите в СМИ, что по этой дороге проходят гуманитарные грузы», - сказал один из них.

Однако азербайджанские протестующие не объясняют, почему закрытая дорога открывается только для российских миротворцев: за 16 дней здесь проехали только две армянские машины скорой помощи, к тому же в сопровождении нескольких машин Красного Креста. Из Степанакерта в Ереван были доставлены в крайне тяжелом состоянии 62-летний мужчина и 4-месячный ребенок. В медицинских учреждениях Карабаха до сих пор находятся больные в тяжелом состоянии, которых нет возможности транспортировать в Ереван.

В последние дни на фоне встреч в Санкт-Петербурге в рамках неформального саммита СНГ было ожидание, что дорога будет открыта, однако пока подобных признаков нет.