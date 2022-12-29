В Карабахе не считают решение о временном закрытии Кашанского рудника уступкой

В официальном сообщении говорится: «Принимая во внимание созданную так называемыми экоактивистами Азербайджана нездоровую атмосферу и попытки ввести в заблуждение международное сообщество, решено обратиться в международные организации, чтобы провести международную экологическую экспертизу, связанную с деятельностью компании Base Metals».

Правительство Карабаха обратилось в структуры ООН и другие международные профессиональные организации с целью организации проведения экспертизы в короткие сроки. Названия структур не указываются.

В Карабахе не считают решение о временном закрытии Кашенского рудника уступкой. По словам главы оппозиционной фракции «Справедливость» парламента Нагорного Карабаха Давида Галстяна, этим решением они еще раз показывают международному сообществу, что готовы принять международную мониторинговую группу не только в Кашене, но и в регионе. По словам Галстяна, в Карабахе не собираются допускать, чтобы азербайджанцы предпринимали какие-либо действия в одностороннем порядке, поскольку утверждают, что Кашен находится на территории Нагорного Карабаха и право проводить там мониторинг имеют только правительство Карабаха и международное сообщество.

Азербайджанцы перекрыли Лачинский коридор после того, как 10 декабря карабахцы не допустили их на Кашенский рудник.

«Это решение не следует рассматривать в контексте каких-то достижений или успехов [азербайджанских] экоактивистов. Это не уступка, это проявление доброй воли и вообще нашей готовности в вопросе, касающемся экологической безопасности, мы готовы реализовать этот вопрос на самом высоком уровне, но не с агрессором Азербайджаном и не с субъективной мониторинговой группой страны, искажающей действительность», - отметил глава фракции «Дашнакацутюн» Артур Мосиян.

Он уверен, что всем ясно, что экологической проблемы нет, и правительство Карабаха, временно прекращая работу рудника, пытается показать, что Азербайджан заблокировал Карабах под надуманным предлогом. «А если есть экологическая проблема, поэтому мы пошли на этот шаг, чтобы международные структуры приехали и констатировали, есть проблема или нет», - сказал Мосиян.

Согласятся ли в Карабахе, чтобы наряду с международными экспертами в мониторинге участвовали и азербайджанские эксперты? Давид Галстян сказал, что если экологические исследования будут касаться региона, а не только Кашена, то в этом случае может работать трехсторонний формат, в котором может участвовать и Азербайджан, поскольку, например, рядом с монастырским комплексом Дадиванк есть открытый ртутный рудник, и неясно, соблюдает ли Азербайджан экологические стандарты. В результате рытья тоннелей в Шуши азербайджанцы создали экологические проблемы, связанные с водой и т.д. «Но если это должны делать только в Кашене, то азербайджанской стороне в Кашене делать нечего. Мне кажется, что эти вопросы будут решены в кратчайшие сроки», - сказал Галстян.