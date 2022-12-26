Ситуация в детской больнице Карабаха критическая, заканчиваются различные лекарства, а также овощи - специалист

Состояние 4,5-месячного мальчика, перевезенного из Нагорного Карабаха в Армению, тяжелое, но стабильное.

«Ребенок находится во второй палате, но так как он очень восприимчив к окружающим вирусам, мы максимально ограничиваем его посещения», - рассказала о ребенке из Карабаха главврач университетской больницы «Мурацан» Рипсиме Апресян.

Даже отец находится за дверями, дистанционно общаясь с сыном. Висцеральный лейшманиоз - тяжелое инфекционное заболевание, врачи говорят, что любой контакт может угрожать жизни ребенка, у него сейчас низкий иммунитет.

Состояние мальчика тяжелое, но стабильное. Два дня назад он был перевезен из Степанакерта в Армению при посредничестве и сопровождении Красного Креста. До этого главный врач университетской больницы «Мурацан» Рипсиме Апресян дистанционно следила за ходом лечения малыша.

«В Карабахе ребенок уже начал получать лечение, благодаря титанической работе тамошних специалистов мы действительно перешли из крайне тяжелого состояния к тяжелому. Там ограниченные возможности с точки зрения продолжения лечения. Есть вещи, которые там просто невозможно сделать, например, в случае необходимости функции костного мозга там это не получится, а что касается основного лечения болезни, то оно начато там», - отметила она.

Лечение малыша продолжается, мать из палаты прислала Радио Азатутюн его фотографии, желтизна лица потихоньку уходит, состояние стабилизируется. Врачи пока не могут сказать, когда ребенка выпишут, говорят, что это заболевание требует тщательного и длительного лечения.

Эта редкая инфекция передается от животных к человеку, часто через укусы мошек. Малыш был доставлен в детскую больницу Карабаха с симптомами нерегулярной лихорадки, увеличенными лимфатическими узлами, восковидной кожей и общей слабостью.

«Поскольку у нас есть присоединение других побочных заболеваний из-за иммунодефицита, присоединение вирусов и бактерий, предсказать невозможно. Бывают случаи, когда оно длится 10 дней, у нас были случаи, когда лечение продолжалось даже 3-4 месяца», - добавила Рипсиме Апресян.

На данный момент в неонатальном и реанимационном отделениях детской больницы «Аревик» Карабаха находятся 10 детей. Запасы медикаментов в больнице заканчиваются.

В блокированном Карабахе осталась руководитель бригады неврологов ереванского медицинского центра «Арабкир» Биайна Сухудян. Раз в два месяца она и ее коллеги проводят консультации и переподготовку неврологов в Степанакертской детской больнице. Она говорит, что ситуация там критическая, у 87 детей, находящихся под их наблюдением, эпилепсия, у них заканчиваются противосудорожные препараты.

«Есть пациенты, которые получают лекарства, которых нет в Арцахе [Нагорном Карабахе - ред.] и которые привозились из Армении, и рано или поздно, я думаю, у нас будут случаи поступления в больницу детей с судорогами. Кроме того, не хватает некоторых обезболивающих, антибиотиков, гормонов в определенных дозах, которые крайне необходимы, особенно в острых ситуациях», - отметила она.

Детский невролог говорит, что в Карабахе также существует проблема с молочной смесью и овощами, которые так необходимы малышам. Значительная часть их пациентов до года питаются молочной смесью. «50 процентов обратившихся к нам пациентов до года, то есть грудных детей, получают молочную смесь, которую нельзя ничем заменить, потому что все мы, педиатры, знаем, что коровье молоко не годится для детей этого возраста. 15 минут назад я проводила консультацию грудного ребенка, который уже получает прикорм, а овощей нет, вообще нет овощей. То есть мамы покупали овощи заранее в магазинах, делали пюре для маленьких детей и хранили их в морозильных камерах, чтобы у детей не было недостатка в витаминах», - сказала невролог.

Азербайджанцы, представляющиеся «экоактивистами», уже 15 дней держат закрытой единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром. Министерство здравоохранения Нагорного Карабаха сегодня вновь сообщило, что плановые операции прекращены, 10 человек находятся в реанимации Республиканского медицинского центра, 4 – в крайне тяжелом состоянии. В эти дни, помимо 4,5-месячного младенца, в Армению при посредничестве Красного Креста для экстренной операции на сердце был перевезен пожилой гражданин.