Находящийся в тяжелом состоянии 4-месячный ребенок перевезен из Степанакерта в Ереван

«Сегодня МККК на своих автомобилях перевез 4-месячного ребенка в Армению по Лачинскому коридору. Ребенку требовалась срочная медицинская помощь», — Радио Азатутюн сообщила ответственная за коммуникационные и профилактические программы МККК в Армении Зара Аматуни.

Сообщается, что с 16 декабря малыш находился на лечении в медицинском центре «Аревик» в Степанакерте, а с 17 декабря ему уже требовалась транспортировка в Ереван.

Напомним, что единственная дорога, связывающая Нагорный Карабах с Арменией, перекрыта Азербайджаном с 12 декабря.

Баку утверждает, что протест называющих себя экологическими активистами азербайджанцев не препятствует использованию жителями Карабаха жизненно важной артерии в гражданских и гуманитарных целях. Власти Нагорного Карабаха и Армении утверждают обратное.

Перекрытие Лачинского коридора, который после войны 2020 года контролируют российские миротворцы, вызвало кризис с поставками продовольствия, топлива и других товаров в регион, где проживает около 120 тысяч армян.