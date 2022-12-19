Тяжелобольного из Степанакерта на скорой отправили в Ереван

На кадрах, транслируемых азербайджанскими СМИ, видно, как карабахская машина скорой помощи в сопровождении Красного Креста проезжает по закрытому уже 8 дней Лачинскому коридору.

По информации Радио Азатутюн, из Гориса больного доставят в ереванский медицинский центр «Норк-Мараш» на машине скорой помощи, которая с этой целью прибыла туда из Еревана.

Лачинский коридор был перекрыт утром 12 декабря. Азербайджанцы, перегородившие коридор на участке, прилегающем к городу Шуши, называют себя независимыми экологами. Они поставили палатки прямо посреди дороги. Дорога также закрыта для автомобилей экстренных служб. На трассе несут службу российские миротворцы, которые согласно трехстороннему заявлению Москвы, Баку и Еревана от 9 ноября 2020 года, положившего конец кровопролитной 44-дневной армяно-азербайджанской войне в Карабахе, должны контролировать движение вдоль Лачинского коридора.