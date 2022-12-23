Карабахцы выразили одному из российских командиров свое недовольство, потребовав открыть дорогу

Карабахцы выразили одному из командиров миротворцев свое недовольство и напомнили, что трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года российская сторона обязалась обеспечить безопасное движение по коридору.

«Вы нас тоже поймите, этим трехсторонним заявлением мы без боя сдали Кельбаджарский и Лачинский районы, чтобы Россия предоставила нам безопасный коридор», - сказал соучредитель партии «Завтрашний Арцах» Тигран Петросян.

Он попросил, а затем потребовал от российского командира открыть дорогу силой или другими способами. «Прошу открыть дорогу, это организованная на государственном уровне провокация, никаких экологических проблем у нас нет. Мы вместе с Россией можем пригласить международную миссию, нас тоже беспокоит наша экология, пусть проверят почву и воду, чтобы конфликт разрешился», - сказал Петросян.

Вышедший на встречу с гражданами российский командир сообщил, что как раз в данный момент ведутся переговоры с азербайджанской стороной. «Нет смысла туда сейчас идти, вы только обострите ситуацию», - сказал он.

Карабахцы сегодня вернулись в Степанакерт, сообщив, что завтра также попытаются подойти и поговорить с азербайджанцами и надеются, что российские миротворцы им позволят это сделать.

В Карабахе, который вот уже 12 дней находится в блокаде, заканчиваются последние запасы продовольствия, лекарств и детского питания.

«Сначала, спустя два дня после того, как дорогу перекрыли, мы покупали подгузники, искусственное питание, а также другое питание для ребенка, но сейчас их нет в аптеках, возник дефицит», - рассказала одна из местных жительниц.

Дома молочной смеси осталось всего на два дня, добавила женщина, а найти фрукты и овощи для приготовления соков для четырехмесячного Армена стало практически невозможно.

«Когда ему исполнилось три месяца, я подумала, что мы живем в стране, находящейся в состоянии активной войны, что-то еще можно включить в его рацион, и я добавила яблочный сок, бананы. Ему очень понравилось. Еще я покупала разные каши. Я убедилась, что сделала правильно. Но я не могла подумать, что возникнут проблемы, например, с морковью и яблоками», - сказала женщина.

До закрытия дороги в Карабах из Армении тоннами доставлялись продукты питания и другие необходимые товары.

Пациенты в крайне тяжелом и тяжелом состоянии до сих пор находятся в медицинских центрах Степанакерта. Обращалась ли армянская сторона в Красный Крест для их перевозки в Армению? Ни в Минздраве Карабаха, ни в Красном Кресте на наш вопрос не ответили. За этот период только один раз при содействии Красного Креста из Степанакерта в Ереван был доставлен тяжелобольной пациент.

Государственный министр Карабаха Рубен Варданян называет ситуацию, создавшуюся в результате азербайджанской блокады, «очень сложной».

«Мы потихоньку все налаживаем», - отметил Рубен Варданян.

Он не стал уточнять, о чем идет речь. Ранее официально было заявлено, что с целью разблокирования Лачинского коридора командованием российских миротворцев продолжается переговорный процесс с азербайджанской и армянской сторонами. О переговорах до сих пор ничего не известно.

Минобороны России в своих ежедневных бюллетенях лишь сообщает, что переговоры с армянской и азербайджанской сторонами об открытии дороги Горис-Степанакерт продолжаются, больше ничего, кроме этой повторяющейся каждый день фразы, не сообщается.