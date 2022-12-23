Ситуация очень сложная, блокада продолжается уже 264 часа – Рубен Варданян

«Мы потихоньку все налаживаем», — отметил Варданян, выразив надежду, что «мы добьемся цели, которую поставили на воскресенье». Варданян не уточнил, что это за цель.

«Несмотря ни на что, мы преодолеем эти трудности», - заявил госминистр Нагорного Карабаха. Он подчеркнул: «Мы победим не потому, что нам кто-то поможет, а потому, что в нас есть эта сила».

С 12 декабря единственная дорога, связывающая Нагорный Карабах с Арменией, перекрыта азербайджанцами, называющими себя экологическими активистами. Перекрытие Лачинского коридора, жизненно важной артерии, которую после войны 2020 года контролируют российские миротворцы, вызвало кризис с поставками продовольствия, топлива и других товаров в регион, где проживает около 120 тысяч армян.