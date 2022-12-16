Мы никогда не будем инструментом давления на Российскую Федерацию или нанесения ущерба ее репутации – Араик Арутюнян

«Считаем неприемлемым применение принуждения, демонстрации и угрозы применения силы и призываем к окончательному отказу от идеи выселения армян из Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.], являющейся причиной начала Арцахской освободительной борьбы и неотъемлемой частью государственной политики Азербайджана», - написал Арутюнян на своей странице в Facebook.

Араик Арутюнян отметил, что уже пятый день Азербайджан держит в блокаде 120-тысячное население Карабаха посредством «эмоциональной» и привлекающей внимание повестки, приправленной фальшивыми экологическими темами, тем самым ставя армян Карабаха перед угрозой гуманитарной катастрофы.

Глава Карабаха также выразил благодарность Армении, Диаспоре, а также российским миротворцам «за верность своей миссии».

«Мы высоко ценим предпринятые миротворцами сознательные шаги по смягчению гуманитарных проблем нашего народа. Мы продолжим нашу борьбу и никогда не будем инструментом давления на Российскую Федерацию или нанесения ущерба ее репутации, поскольку уверены, что Российская Федерация обладает непоколебимой волей решать проблемы дипломатическим путем и путем диалога», - отметил он.

Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, уже пятый день закрыт. Также почти три дня в Карабахе не было газа. Сегодня было заявлено, что Азербайджан открыл клапан на газопроводе.

Сегодня утром азербайджанские протестующие в какой-то момент отошли, чтобы пропустить несколько машин, перевозивших грузы российских миротворцев. Азербайджанские СМИ заявили, что мирные протестующие открыли дорогу для провоза гуманитарной помощи для армян. В правительстве Карабаха опровергли эти сообщения, заявив, что никакой помощи Карабах не получил, дорога по-прежнему закрыта.