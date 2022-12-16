Азербайджан восстановил газоснабжение – Рубен Варданян

«Без предварительных условий, без наших уступок соседнее государство восстановило подачу газа. Я хочу поздравить нас с этой победой, потому что мы показали свою силу, и это действительно наша победа, потому что мы показали, что мы сильны, мы не будем впадать в уныние, мы не будем паниковать, мы показали, что у нас действительно есть сила и воля, и мы должны сделать все для нашей жизни и будущего», - заявил Варданян.

Госминистр Нагорного Карабаха не исключил, что сегодня может быть открыт и Лачинский коридор.

«Дорога может быть открыта сегодня, это их решение, потому что они почувствовали, какую ошибку они совершили, потому что и здесь, и за рубежом они попали под большое давление», - отметил Варданян.