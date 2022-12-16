Есть возможность открытия Лачинского коридора - Давид Бабаян

По словам исполняющего обязанности министра иностранных дел Нагорного Карабаха Давида Бабаяна, есть возможность того, что Лачинский коридор будет открыт в ближайшее время. Бабаян не стал называть конкретных сроков, сказав лишь, что в данный момент ведутся работы в этом направлении.

То, что сегодня может быть открыт Лачинский коридор, не исключил и госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян.

«Есть вещи, о которых мы, конечно, не можем говорить публично, но Арцахом [Нагорным Карабахом - ред.], Арменией и Диаспорой была проделана большая работа с геополитическими центрами и по нашим различным каналам. Полагаю, есть возможность открытия дороги. Но, тем не менее, нужно понимать, что такие инциденты, такие террористические действия могут носить продолжительный характер, по сути, так и будет», - подчеркнул Давид Бабаян.

И. о. министра иностранных дел Карабаха заверил, что предусловий для открытия единственной дороги, соединяющей Карабах с Арменией, нет, подчеркнув, что закрытие коридора является грубым нарушением международного гуманитарного права, а также трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

Комментируя звучащие с азербайджанской стороны заявления об установке блокпоста в Лачинском коридоре, Давид Бабаян сказал, что это даже не подлежит обсуждению, согласно трехстороннему заявлению, коридор контролируют только российские миротворцы.

«Это будет не таможенный пункт для Арцаха, а тюремный пункт, потому что всех возьмут. Я не думаю, что в этом вопросе может быть отступление, это невозможно», - сказал карабахский чиновник.

Что касается переговоров об открытии коридора, то, по словам Бабаяна, между Степанакертом и Баку ведутся только технические обсуждения. «Арцах не ведет переговоров с Азербайджаном. Есть контакты с Азербайджаном, но эти контакты носят технический характер, есть опосредованные технические контакты, с участием российских миротворцев, без этого невозможно, но это не переговоры, потому что Азербайджан отказывается вести переговоры с Арцахом. Когда они говорят «давайте вести переговоры», их видение отличается от нашего, то есть, они готовы вести переговоры с аборигенами, которые должны извиниться, встать на колени и сказать «извините, мы идем». Нет, это для нас неприемлемо», - сказал он.

Исполняющий обязанности главы МИД Карабаха сегодня находился в Национальном собрании Армении. Он встретился как с провластными, так и с оппозиционными депутатами.

Как сказала председатель парламентской комиссии по защите прав человека, депутат оппозиционной фракции «Честь имею» Тагуи Товмасян, нужно совместно понять, что делать для защиты прав карабахских армян.

Говоря о возможности открытия Лачинского коридора в ближайшее время, председатель комиссии по правам человека отметила, что они тоже получают оптимистичные сигналы, но дорога остается закрытой.

«По различным каналам часто получаю сигналы. Вчера говорили, что вчера откроется, в первый день говорили, что дорога в тот день откроется. Но мы видим, что до сих пор жизненно важная для Арцаха дорога в Лачине закрыта, и в Арцахе продолжают возникать серьезные гуманитарные проблемы», - отметила Товмасян.

Почему российские миротворцы не открывают Лачинский коридор, который уже пять дней закрыт азербайджанцами, представляющимися как экоактивисты? Депутат оппозиционной фракции «Айастан» Гегам Манукян, не раскрыв скобок, сказал, что на основании многих расчетов российские миротворцы проявляют сдержанность. Депутат от оппозиции посчитал надуманными утверждения провластных депутатов о том, что, не открывая дорогу, Россия оказывает давление на Армению.

«Политическое большинство использовало эти события не для проведения дипломатических действий, а в очередной раз использовало трибуну Национального собрания для выступлений против России, делая против России надуманные, полуофициальные заявления. Они пытаются переложить вину за свое бездействие на других», - сказал Манукян.

На вопрос Радио Азатутюн, рассматривает ли он то, что российские миротворцы не открывают дорогу, просто как проявление сдержанности или как следствие конкретной политики, депутат от оппозиции ответил: «Должны были быть более действенные шаги, но Республика Армения является стороной, поставившей подпись под трехсторонним заявлением, Республика Армения является гарантом безопасности Республики Арцах».

А на вопрос, почему не открывают коридор, Манукян ответил: «К сожалению, оппозиция не участвует в обсуждениях за закрытыми дверями, у нее нет информации».

В последние дни провластные депутаты резко критикуют Россию и российских миротворцев за невыполнение своих обязательств по трехстороннему заявлению - за то, что не разблокирован Лачинский коридор. Депутаты правящей фракции «Гражданский договор» обвиняют Россию в том, что она действует заодно с Азербайджаном и добивается выселения армян из Карабаха.