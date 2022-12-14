Провластные депутаты критикуют Россию и российских миротворцев

Депутаты правящей фракции «Гражданский договор» сегодня подвергли резкой критике Россию и российские миротворческие силы, дислоцированные в Лачинском коридоре, заявили о возможности их замены силами другого международного формата, более того, обвинили стратегического союзника в намерении вовлечь Армению в войну.

Сегодня правящее большинство отказалось обсуждать проект заявления оппозиции о закрытии Лачинского коридора. Вместо этого на внеочередном заседании в отсутствие оппозиции оно обсудило и приняло текст заявления правящей фракции «Гражданский договор» о создании Азербайджаном гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе.

Спикер НС Ален Симонян сначала отметил, что бойкотировавшая заседание парламентская оппозиция в представленном ею проекте заявления выразила поддержку российским миротворцам.

«Уважаемые коллеги, я попросил, забудьте о них [депутатах от оппозиции]. Здесь г-н Торосян, г-н Хачатрян, г-н Агазарян говорят: мы требуем, а они внесли проект, в котором было написано: мы выражаем поддержку российским миротворцам... Чего вы ожидали от людей? Мандат российских миротворцев, вне зависимости от того, удовлетворены мы на данный момент или нет, тем не менее это еще раз демонстрирует, что эти миротворческие силы там нужны, и их мандат должен быть продлен. И, может быть, мы должны рассмотреть не только миротворцев РФ, но и другие международные форматы. В соседних с нами странах, и не только в непосредственно соседних странах, еще не поняли, что в Республике Армения есть красные линии. Эти красные линии для нас ясны, и мы заявляли об этом, и подобными действиями нам не удастся что-то навязать», - сказал Симонян.

Провластный депутат Виген Хачатрян пошел еще дальше, заявив, что Россия хочет втянуть Армению в войну.

«На глазах у всех российские миротворцы, вооруженные до зубов, смотрели, как несколько башибозуков ставили палатки. Вы видели, чтобы кто-то из миротворцев подошел и сказал, чтобы они не блокировали дорогу? То есть, я более чем убежден, что Российская Федерация хочет втянуть нас в войну с Азербайджаном, с нетерпением ждет, когда карабахцы не выдержат и взорвут гранату. И тем самым, на мой взгляд, Россия пытается отказаться от Карабаха и взамен получить от Азербайджана Армению», - сказал Хачатрян.

Провластные депутаты заявили, что в тексте заявления парламента следует не призывать, а требовать от российских миротворцев выполнения своих обязательств.

«И в этом нет ничего ужасного, потому что мы имеем право требовать», - сказал Овик Агазарян.

«По крайней мере, в части нашего обращения, адресованного Российской Федерации, мы призываем заменить слово на «требуем» от Российской Федерации», - отметил Арсен Торосян.

«Если посольство США в Баку призывает Азербайджан прекратить эти зверства, мне непонятно молчание посольства России в Баку и непонятно поведение посла России в Армении. Пусть встанет и поедет в Лачин. Их государство позорится», - отметил Виген Хачатрян.

Оппозиция сегодня бойкотировала внеочередное заседание парламента, так как правящее большинство отказалось обсуждать ее проект заявления по вопросу закрытия Лачинского коридора.

После заседания Совета Национального собрания глава оппозиционной фракции «Айастан» Сейран Оганян сообщил, что власть против того, чтобы в тексте парламентского заявления говорилось о праве Нагорного Карабаха на самоопределение.

«Они говорят, что не нужно говорить о самоопределении Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.], что при таких действиях Азербайджана для Арцаха неприемлемо быть в составе Азербайджана. А разве приемлемо? … Если Арцах будет частью Азербайджана, и все эти провокации против народа Арцаха будут продолжаться, когда там не будет миротворцев, а у Армении нет никаких обязательств, останутся ли в Арцахе армяне?» - сказал Оганян.

Почему правящая сила против того, чтобы в тексте, осуждающем действия Азербайджана, упоминалось право Нагорного Карабаха на самоопределение? Глава фракции «Гражданский договор» Айк Конджорян пояснил, что принятое парламентом заявление должно соответствовать тем мессиджам, которые официальный Ереван адресует международному сообществу.

На вопрос Радио Азатутюн, выступают ли они против упоминания права на самоопределение в тексте заявления, Конджорян ответил: «В данном случае мы не безопасность и права армян Нагорного Карабаха выводим из статуса, а статус выводим из безопасности и прав армян Нагорного Карабаха. Исходя из этого, мы считаем, что лучшим механизмом решения нагорно-карабахского вопроса будет прямой диалог между Баку и Степанакертом».

В принятом сегодня заявлении власть отмечает, что в результате провокационных и антигуманных действий Азербайджана по закрытию Лачинского коридора и прекращению подачи газа в Карабахе начинается гуманитарная катастрофа. Исходя из создавшейся ситуации, правящее большинство парламента призывает Россию осуществить необходимые действия для обеспечения полноценного выполнения положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года в зоне, подконтрольной российским миротворцам. Провластные парламентарии призывают международное сообщество строго осудить действия Азербайджана и принять меры для предотвращения гуманитарной катастрофы.

В заявлении, принятом правящим большинством, ничего не говорится о шагах Армении.