Артак Бегларян перед офисом ООН в Ереване начал сидячую забастовку в поддержку Карабаха

Советник госминистра Нагорного Карабаха, бывший госминистр Артак Бегларян перед офисом ООН в Ереване начал бессрочную сидячую забастовку. Чиновник, находящийся сейчас в отпуске, объявляет о начале движения в поддержку Карабаха. Бегларян считает, что ООН должна осудить действия Азербайджана и блокаду Карабаха. Он заявляет, что вследствие продолжающейся уже третий день блокады Карабах находится в гуманитарном кризисе.

«У нас уже есть острая проблема, и в ближайшее время у нас будет экстремальная ситуация по отдельным видам товаров и лекарств. У нас в Арцахе [Нагорном Карабахе – ред.] сейчас происходит гуманитарная катастрофа, и эта катастрофа будет постепенно углубляться», - сказал советник госминистра Карабаха.

Бегларян также считает необходимым, чтобы Совет Безопасности ООН рассмотрел вопрос обеспечения безопасности народа Карабаха путем предоставления четких международных гарантий. Но помимо заявлений Степанакерт ожидает и практических шагов. По словам Артака Бегларяна, начиная с 2020 года, есть достаточные основания для введения санкций против Азербайджана и режима Алиева.

«Эти действенные шаги могут быть и санкциями, и международными шагами по защите населения Арцаха, и шагами по открытию аэропорта», - подчеркнул он.

Артак Бегларян также рассчитывает на поддержку армянского общества. «Народ, это уже серьезно нарушило красные линии, и мы стоим перед угрозой геноцида, поэтому мы должны действовать».

Артака Бегларяна, проводящего сидячую забастовку перед офисом ООН, сегодня посетил посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян. Марукян утверждает, что официальный Ереван предпринимает необходимые шаги для информирования международного сообщества о ситуации, сложившейся в Нагорном Карабахе.

«Сегодня состоится обсуждение с аккредитованными послами, будет обсуждена и подробно представлена ситуация. До этого также на персональном уровне, то есть, на дипломатическом уровне, те институты международного сообщества, которые занимались, занимаются, интересуются нагорно-карабахской проблемой или когда-либо были вовлечены в нее, а также те, кто не были, подробно проинформированы о ситуации», - отметил Марукян.

Касаясь заявлений Госдепартамента США, Евросоюза и МИД Франции, Эдмон Марукян сказал, что давление международного сообщества на Баку усиливается.

«Подход международного сообщества однозначен: Лачинский коридор должен быть немедленно разблокирован и газоснабжение должно быть незамедлительно восстановлено», - подчеркнул посол Армении по особым поручениям.