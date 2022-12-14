США призывают Азербайджан восстановить свободное передвижение по Лачинскому коридору

«Мы призываем правительство Азербайджана восстановить свободное передвижение по коридору. Путь вперед — это переговоры», — написал Нед Прайс в Твиттере.

Прайс также затронул эту тему во время брифинга, который прошел во вторник в Госдепартаменте.

Он указал на свой пост в Твиттере, добавив: «Мы дали понять, что закрытие Лачинского коридора имеет серьезные гуманитарные последствия. Это тормозит мирный процесс. Мы призываем правительство Азербайджана восстановить свободное передвижение по коридору. Путь вперед лежит через переговоры».

Представитель Госдепартамента особо подчеркнул, что нарушение работы энергетической инфраструктуры, о чем сообщается, может вызвать гуманитарный кризис «особенно в период зимних месяцев». «Если это намеренно, то неприемлемо нацеливаться на гражданское население Нагорного Карабаха», — заявил Нед Прайс.

Единственная дорога, соединяющая Нагорный Карабах с Арменией, уже двое суток остается перекрытой после того, как на участке трассы Шуши-Лачин акцию протеста начала группа азербайджанцев, которые называют себя независимыми экологическими активистами.

Как сообщают из Степанакерта, вследствие перекрытия трассы в ряд общин Нагорного Карабаха прекратились поставки продовольствия и других товаров первой необходимости. Также сообщается, что находящиеся в Армении многие жители Карабаха, в том числе дети, не могут попасть домой, а нуждающихся в лечении в Армении карабахцев не могут транспортировать.

Баку категорически отвергает обвинения в том, что имеет отношение в блокировке дороги. По утверждению МИД Азербайджана, «дорога Шуша-Лачин была заблокирована не азербайджанскими протестующими, а российскими миротворцами, которые временно размещены на территории Азербайджана».