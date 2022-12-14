Париж призывает восстановить движение по Лачинскому коридору без предварительных условий

«Франция призывает к восстановлению снабжения Нагорного Карабаха через Лачинский коридор без каких-либо предварительных условий, соблюдая права проживающего там населения», - говорится в распространенном во вторник коммюнике.

Париж также напомнил о «необходимости соблюдения положений трехстороннего Заявления от 9 ноября 2020 года о прекращении огня».

«Азербайджан обязался гарантировать безопасность движения людей, транспорта и товаров через Лачинский коридор в обоих направлениях», — подчеркнули в МИД Франции.