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Карабах

Париж призывает восстановить движение по Лачинскому коридору без предварительных условий

Здание МИД Франции

Франция призывает к восстановлению движения по Лачинскому коридору без предварительных условий. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства иностранных дел Франции.

«Франция призывает к восстановлению снабжения Нагорного Карабаха через Лачинский коридор без каких-либо предварительных условий, соблюдая права проживающего там населения», - говорится в распространенном во вторник коммюнике.

Париж также напомнил о «необходимости соблюдения положений трехстороннего Заявления от 9 ноября 2020 года о прекращении огня».

«Азербайджан обязался гарантировать безопасность движения людей, транспорта и товаров через Лачинский коридор в обоих направлениях», — подчеркнули в МИД Франции.

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