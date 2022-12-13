Баку назвал необоснованными обвинения Еревана в блокировке Лачинского коридора и создании гуманитарной катастрофы

Баку назвал необоснованными обвинения МИД Армении в адрес азербайджанской стороны в блокировке Лачинского коридора и создании гуманитарной катастрофы и потребовал от Еревана «положить конец заявлениям и действиям против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана».

В ответ на распространенное сегодня ранее заявление внешнеполитического ведомства Армении МИД Азербайджана заявил, что призывы к созданию международного механизма обеспечения прав и безопасности армян Карабаха являются неприемлемыми, поскольку «вопрос прав и безопасности армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, является внутренним делом Азербайджана».

«Карабах – неотъемлемая часть Азербайджана, и права и безопасность проживающего там населения будут гарантированы законами и Конституцией Азербайджана», - заявил официальный Баку.

МИД Азербайджана также категорически отверг обвинения в том, что имеет отношение в блокировке единственной дороги, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией. Не использовав термин «Лачинский коридор», азербайджанская сторона заявила, что «дорога Шуша-Лачин» была заблокирована не азербайджанскими протестующими, а российскими миротворцами, которые временно размещены на территории Азербайджана».

«Азербайджан готов удовлетворить гуманитарные потребности всех армянских жителей, проживающих на территории Азербайджана, и недовольство Армении не имеет никаких оснований», - заявили в МИД Азербайджана, добавив, что акция протеста проводится представителями гражданского общества и экологическими активистами.

В официальном заявлении Баку вновь обвинил Ереван в невыполнении положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, в частности, «в невыводе армянских вооруженных сил с территории Азербайджана, использовании Лачинской дороги для провокаций и незаконной экономической деятельности».

Помимо Еревана Баку также обвинил российских миротворцев в невыполнении достигнутых соглашений. В заявлении, в частности, говорится, что с начала декабря по этому вопросу велись переговоры между властями Азербайджана и командующим российской миротворческой миссией Андреем Волковым.

«По итогам переговоров, имевших место 3-го и 7 декабря, была достигнута договоренность о том, что группа азербайджанских специалистов 10 декабря начнет предварительные наблюдения вокруг незаконной эксплуатации полезных ископаемых в Карабахском регионе Азербайджана. Однако, несмотря на договоренности, российские миротворцы не создали условия для нормальной деятельности азербайджанских экспертов», - заявили в МИД Азербайджана, напомнив, что по этому вопросу накануне российской стороне была направлена нота протеста.

Официальная Москва на последние события пока не отреагировала. Миротворческая миссия в сегодняшнем бюллетене лишь отметила, что 12 декабря азербайджанской стороной была заблокирована автомобильная дорога Степанакерт-Горис, добавив, что командованием российского миротворческого контингента ведутся переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского автомобильного транспорта по дорожному направлению Степанакерт-Горис.