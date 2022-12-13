Срок мандата наблюдательной миссии ЕС в Армении продлен не будет. Брюссель не называет причин

Брюссель не будет продлевать срок мандата наблюдательной миссии Евросоюза в Армении, который истекает через 6 дней, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, отметив, что такое решение было принято на вчерашней встрече министров иностранных дел стран-членов Евросоюза в Брюсселе.

Договоренность об отправке гражданской миссии в Армению была достигнута в Праге по итогам переговоров глав Армении, Азербайджана, Франции и Европейского Совета. Баку не возражал против этого, но срок пребывания наблюдателей был установлен максимум до двух месяцев, он истекает 19 декабря.

Источники Радио Азатутюн в ЕС утверждали, что Брюссель сделал возможность продления срока миссии предметом обсуждения, но министр иностранных дел Евросоюза не сказал, в чем причина непродления. Однако в своем заявлении он упомянул о возможном продлении миссии, если будет достигнута новая договоренность.

«Для сохранения нашей репутации посредника в диалоге между Арменией и Азербайджаном в Армению будет направлена группа для планирования возможного направления гражданской миссии, если такая договоренность будет достигнута в следующем году», - сказал Боррель.

В этот период официальный Ереван не скрывал заинтересованности в продлении срока миссии, заявляя, что будет приветствовать этот шаг.

«Как вы знаете, гражданская миссия Евросоюза в Армении играет стабилизирующую роль и в этом плане очень эффективна. Армянская сторона считает, что было бы хорошо, если бы она дольше оставалась в регионе», - сказал секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

В состав прибывшей в Армению невооруженной миссии входят 40 наблюдателей, за это время они были размещены, в частности, в Сюнике, Гегаркунике и Вайоц Дзоре, ставших мишенью сентябрьского нападения Азербайджана. Наблюдатели должны подготовить отчет о том, что они зафиксировали, но когда это произойдет, станет ли это достоянием общественности и какие будут последствия, пока неясно. Во время их пребывания на границе режим прекращения огня регулярно нарушался, однако это не привело к крупномасштабному военному столкновению.