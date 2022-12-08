Нет окончательного решения о том, будет ли вопрос Карабаха решаться мирным договором или отдельным международным механизмом – Григорян

Пока нет окончательного решения о том, будет ли нагорно-карабахский вопрос решаться в рамках мирного договора или будет создан отдельный международный механизм. По словам секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна, армянская сторона сейчас пытается понять этот вопрос.

Азербайджан вообще отвергает любое обсуждение вопроса Карабаха, утверждая, что проблема была решена войной. Месяц назад второе официальное лицо Армении, спикер Национального собрания Ален Симонян, сказал, что слово «Карабах» не должно быть в тексте мирного договора, который будет подписан между Арменией и Азербайджаном.

«После встречи в Вашингтоне между мной и помощником президента Азербайджана была договоренность о создании международного механизма, чтобы Нагорный Карабах и Азербайджан обсуждали права и безопасность армян Нагорного Карабаха. До сих пор нет ясности относительно этого механизма, равно как нет ясности о том, будем ли мы это делать в рамках мирного договора или вне его. В мирном договоре есть определенные фразы, из которых можно предположить, что Азербайджан говорит о Нагорном Карабахе без уточнения. Подход армянской стороны заключается в том, что если есть какой-то намек на Нагорный Карабах, то это нужно четко указать, либо должен быть создан международный механизм», - отметил Армен Григорян.

Секретарь Совета безопасности Армении сообщил, что Армения работает над переданным Азербайджаном текстом мирного договора, чтобы вернуть его с замечаниями армянской стороны. Он не стал раскрывать скобки о том, какие пункты представил Азербайджан, лишь сказал, что это предыдущие 5 пунктов, но более раскрытые. В первом варианте Азербайджан предлагал признать территориальную целостность друг друга, провести делимитацию границ, открыть транспортные коммуникации и воздерживаться от угроз территориальной целостности.

«Армения в лице властей приложила все свои усилия, чтобы суметь до конца года составить мирный договор. Трудно сказать, получится ли этого достичь до конца года, но мы продолжим работать», - подчеркнул он.

Именно Армен Григорян был автором заявления о том, что есть договоренность о подписании мирного договора с Азербайджаном до конца года. Теперь у него, как и у ряда других армянских чиновников, уже нет прежнего оптимизма. Но он так и не раскрыл, что конкретно мешает мирному процессу.

Хотя во властных кругах заявляли, что есть западные и российские предложения, секретарь Совбеза сегодня заявил, что есть два варианта мирного договора, один - предложенный Россией, другой - Азербайджаном. Они не получали текст мирного договора ни из одной западной столицы. А не выгоднее ли был российский вариант, там вопрос Карабаха предлагалось оставить на будущее? Почему этот пакет не был включен в сочинское заявление, принятое после последней встречи лидеров Армении и Азербайджана? Григорян предложил задать этот вопрос российской стороне.

«Перед сочинской встречей мы и публично, и непублично предложили упомянуть предложенный Россией пакет в сочинском заявлении. В сочинском заявлении это не было отмечено, наверное, правильно было бы спросить у России», - сказал он.

Армения рассматривает все посредничества по организации армяно-азербайджанской встречи – и российское, и западное, но Армен Григорян не назвал конкретной даты переговоров. «После заявления президента Азербайджана о том, что он отменяет встречу в Брюсселе, возникли определенные проблемы, но Армения продолжает рассматривать возможную встречу. Это может быть в Санкт-Петербурге, это может быть в Брюсселе или где-то еще», - сказал он.

Армен Григорян так и не уточнил, обращалась ли Армения с просьбой о продлении срока пребывания гражданских наблюдателей Евросоюза в Армении. Решение об отправке на армяно-азербайджанскую границу наблюдательной миссии в составе 40 человек было принято после кровопролитных сентябрьских столкновений на армяно-азербайжданской границе. Хотя выстрелы на границе полностью не прекратились, но и серьезных обострений за это время не было. В Ереване считают, что наблюдательная миссия сдерживает Азербайджан.

«Было бы хорошо, если бы они дольше оставались в регионе, и если будет такой шаг со стороны Евросоюза, то Армения будет это только приветствовать», - подчеркнул секретарь Совбеза.

В то время как Ереван не раскрывает своих шагов относительно перспективы продления срока наблюдательной миссии, в Москве заявляют, что если это произойдет, они отреагирует. Сегодня пресс-секретарь МИД России Мария Захарова вновь заявила, что Запад пытается укрепить свои позиции на Кавказе и вытеснить Россию из региона.

Срок европейской миссии истекает через 12 дней.