«Мы останемся здесь, пока дорогу не откроют» - автомагистраль Горис-Степанакерт остается закрытой

Радио Азатутюн побеседовало с людьми, которые остались на армянском блокпосту, установленном на участке под названием «Кармир хох» дороги Горис-Степанакерт.

«Жду с 7 часов вчерашнего дня, не пропускают, говорят, что дорога закрыта. Половина машин уехала вперед, они остановились на российском блокпосту, а мы остались здесь», - рассказал один гражданин.

Застрявшие на дороге люди отметили, что останутся там до тех пор, пока дорога не будет открыта.

«Сказали, что откроют, но я не знаю, когда откроют, может, через два дня, может, через два часа, подождем», - сказал один из граждан.

На вопрос Радио Азатутюн, не предлагали ли им заселиться в какую-нибудь гостиницу, граждане ответили, что они отказались.

«Нам предложили, но мы не хотим, мы отказались. Мы останемся здесь до тех пор, пока не откроют», - сказали наши собеседники.

Уже почти сутки автомагистраль Горис-Степанакерт перекрыта. Вчера примерно в 10:30 группа азербайджанцев в штатском перекрыла дорогу на участке Шуши-Карин Так, ссылаясь на экологические причины.

Несколько дней назад, 3 декабря, единственная автодорога, соединяющая Нагорный Карабах с Арменией, была перекрыта азербайджанцами по той же причине. Тогда дорогу удалось разблокировать в результате переговоров.

Сотни людей застряли на дороге. Как сообщает корреспондент Радио Азатутюн, часть из них после нескольких часов ожидания была перевезена в город Горис и соседние села.