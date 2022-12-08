Карабах хочет, чтобы Совет безопасности ООН предоставил российской миротворческой миссии международный мандат на неопределенный срок

Нам нужны более фундаментальные международные гарантии безопасности - Араик Арутюнян

Сегодня мир в Нагорном Карабахе обеспечивает российская миротворческая миссия, но поскольку ее срок заканчивается в 2025 году, «нам нужны более фундаментальные международные гарантии» безопасности, заявил в интервью французскому государственному телеканалу France 24 президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян.

«Сегодня судьба арцахских армян в опасности. Геноцид или этнические чистки, для нас не разницы – если нам придется покинуть Арцах [Нагорный Карабах - ред.], для нас это равносильно резне. Мы жили на своей земле на протяжении тысячелетий и хотим продолжать жить на ней, это наше право», - заявил карабахский лидер.

Чего ждет Карабах от Франции, говоря о фундаментальных международных гарантиях, рассматривает ли Степанакерт размещение международных или конкретно французских миротворческих сил после завершения российской миротворческой миссии? Исполняющий обязанности министра иностранных дел Нагорного Карабаха Давид Бабаян, находящийся во Франции вместе с Араиком Арутюняном, пояснил Радио Азатутюн, что они хотят, чтобы Совет Безопасности ООН предоставил российской миротворческой миссии международный мандат на неопределенный срок.

«Под прямыми международными гарантиями, мы понимаем лучший вариант, чтобы тот же Совет Безопасности ООН предоставил российской миротворческой миссии международный мандат, то есть они также санкционируют присутствие и размещение российских миротворцев в Арцахе не только до 2025 года, но и бессрочно, до тех пор, пока не будет урегулирован конфликт», - сказал и.о. министра иностранных дел Карабаха.

По словам Давида Бабаяна, это не означает, что Запад должен умыть руки, он может использовать и другие рычаги давления на Азербайджан, поскольку Карабах находится под угрозой геноцида. «Не обязательно, чтобы они пришли в виде миротворцев. Разве нет другого варианта помочь, поддержать Арцах?»

На вопрос, какие мессиджи были посланы на встречах с французскими сенаторами, Давид Бабаян ответил: «Именно мессиджи о том, что Арцаху угрожает опасность, что неправильно, если цивилизованный мир будет равнодушным или вообще пассивным».

Об угрозах Карабаху Араик Арутюнян рассказал и другому ведущему французскому СМИ - France-Presse, сообщив, что Азербайджан каждый день пытается совершать провокации, а также создавать препятствия на Лачинской дороге, соединяющей Армению с Карабахом. «То есть, мы видим усиление напряженности в результате провокаций в ближайшее время», - отметил он.

Помимо карабахской проблемы, Араик Арутюнян в эфире France 24 также говорил об опасности, грозящей Армении. Отвечая на вопрос французского журналиста о том, что если Нагорного Карабаха больше не будет, будет ли Армения в поле зрения Азербайджана на следующем этапе, Араик Арутюнян сказал: «Однозначно, Азербайджан и Турция даже не скрывают своих планов в отношении Сюника, Зангезура под видом транспортного сообщения, называя это коридором… Конечно, мы понимаем цель, Арцахом это не закончится, под угрозой находятся также Армения и народ Армении. В сентябре азербайджанские войска вторглись на суверенную территорию Армении, и это яркое тому доказательство».

По словам и. о. министра иностранных дел Давида Бабаяна, президент Карабаха, находящийся с 5 декабря во Франции, уже провел встречи в Национальном собрании и Сенате Франции. Араик Арутюнян также встретился с мэром Парижа и представителями армянской общины. Официального приглашения как такового не было.

Визит карабахской делегации следует за двумя рекомендательными резолюциями, принятыми законодательными органами Франции, в которых осуждаются действия Азербайджана и предлагается ввести санкции против Баку.

Вопрос введения санкций в Париже поднял и Араик Арутюнян, сказав об этом в интервью France-Presse. «Да, мы ждем, что правительство Франции введет конкретные санкции против Азербайджанской Республики», - отметил он.

В интервью ведущему французскому информационному агентству президент Нагорного Карабаха также сказал, что они разочарованы пассивной и безразличной политикой Запада, поскольку ожидали большего не только во время войны, но и в послевоенный период.