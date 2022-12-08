Араик Арутюнян: Карабаху нужны более фундаментальные гарантий безопасности

«Главное, чтобы уважали наше право на самоопределение, которое является для нас путем к независимости. На международном уровне оно защищено резолюциями ООН как принцип самоопределения наций, и мы будем бороться до конца. Право на самоопределение и независимость жителей Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] не подлежит обсуждению, оно обосновано самим поведением Азербайджана», - подчеркнул Арутюнян.

France 24 представила Арутюняна как президента Нагорного Карабаха – самопровозглашенной Республики Арцах.

Арутюнян отметил, что рассчитывает на «поддержку цивилизованного мира». «Сегодня судьба арцахских армян в опасности. Геноцид или этнические чистки, для нас не разницы – если нам придется покинуть Арцах, для нас это равносильно резне. Мы жили на своей земле на протяжении тысячелетий и хотим продолжать жить на ней, это наше право», - заявил карабахский лидер.

Касаясь возможных переговоров, Араик Арутюнян отметил, что Азербайджан в одностороннем порядке отказывается от диалога со Степанакертом в международном формате.

Отметим, что лидера Нагорного Карабаха в Париже приняли руководители всех фракций Сената и Национальной ассамблеи Франции. Визит следует за принятием этими законодательными органами резолюций, осуждающих Азербайджан.