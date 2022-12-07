Договоренности о встрече Пашинян-Алиев на данный момент нет - Мирзоян

В то же время Мирзоян не исключил встречи между ним и его азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в ближайшее время. Где, когда и при чьем посредничестве -Запада или России, может состояться встреча, он не уточнил.

«Встреча на данный момент не запланирована, но я предполагаю, что до конца года у нас будет еще одна встреча», - сказал глава МИД.

Возможную встречу Пашинян-Алиев сегодня днем не исключил спикер парламента Ален Симонян. А пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сегодня заявил, что встреча двух лидеров возможна в конце года в Санкт-Петербурге.

Из слов Мирзояна неясно, нет договоренности о встрече лидеров в брюссельском четырехстороннем формате или и при посредничестве Москвы.

Заранее запланированную на сегодня встречу в Брюсселе отменил Алиев. В Праге была достигнута договоренность, что должна состояться четырехсторонняя встреча с участием президента Франции и главы Европейского совета.

«Предполагается, что если четыре человека договариваются о следующей встрече, думаю, должно быть очевидно, что речь идет об очередной встрече четырех человек. И после этого азербайджанская сторона отказывается от участия в новой встрече в этом формате. Я считаю это деструктивным шагом», - отметил Мирзоян.

Проект мирного договора с Азербайджаном не будет готов до конца года, заявил глава МИД. Заявление секретаря Совета безопасности Армении о том, что до конца года они намерены подписать мирный договор с Азербайджаном, было сделано в рамках намерения, подчеркнул Мирзоян.

«К сожалению, подходы сторон по многим вопросам пока очень далеки друг от друга», - сказал министр иностранных дел.

Баку представил Армении очередные предложения по мирному договору. Как были отредактированы предыдущие предложения, Мирзоян не сообщил, добавив, что подходы сторон не совпадают, обсуждения продолжаются.

«Переговоры на то и переговоры, чтобы можно было найти точки соприкосновения между далекими позициями», - подчеркнул он.



О необходимости продления наблюдательной миссии Евросоюза в Армении вчера заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна. «Эта миссия действительно ограничивает риск эскалации, контролируя ситуацию на границе», - сказала французский чиновник.

Мирзоян сообщил, что срок миссии заканчивается 20 декабря. Он приветствовал предложение по продлению срока миссии, но так и не уточнил, обращался ли официальный Ереван в Евросоюз с просьбой о продлении срока миссии.

«Республика Армения может только приветствовать продление срока этой миссии или направление наблюдательной миссии от других организаций или от той же страны или наднациональной организации. Думаю, что только присутствие нейтральных наблюдателей и членов мониторинговой миссии на армяно-азербайджанской границе должно иметь превентивное значение для дальнейшей эскалации и дальнейшего обострения ситуации», - сказал министр.



В правительственном часе в парламенте оппозиция вновь не участвовала. Вопросы провластных депутатов в основном были адресованы Арарату Мирзояну. Пашинян ответил на два вопроса: о региональном разблокировании и сельском хозяйстве.