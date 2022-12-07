Глава МИД Франции: Необходимо продлить мандат наблюдательной миссии ЕС в Армении

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна вчера в ходе правительственного часа в Национальном собрании страны заявила о необходимости продления мандата наблюдательной миссии ЕС, находящейся в Армении.

«Правда, напряженность между двумя странами сохраняется как на границе, так и в Нагорном Карабахе, и это свидетельствует об отсутствии доверия к гарантиям безопасности, которые Россия стремится принести в регион», - сказала Колонна в видео, размещенном в Твиттере официального канала парламента Франции.

«В этом контексте Франция и Европейский союз остаются полностью вовлеченными в поддержку Армении, как это было с самого начала», - заверила глава внешнеполитического ведомства Франции.

Напомнив, что по итогам состоявшейся 6 октября в Праге четырехсторонней встречи было принято решение направить в Армению группу наблюдателей ЕС, которая была развернута и действует с 20 октября, Катрин Колонна продолжила: «Конечно, некоторые инциденты все еще происходят, но эта миссия действительно ограничила риск эскалации, контролируя ситуацию на границе по мере необходимости».

Присутствие миссии «должно быть продлено настолько, насколько это необходимо, это наше убеждение, это также желание армян», заявила глава МИД Франции.

«На днях, совсем недавно, в Брюсселе и Вашингтоне состоялись новые встречи по делимитации границ и проекту мирного договора соответственно. Мы считаем, что это возможность, которую нельзя упускать, как об этом сказал президент республики президенту Алиеву и премьер-министру Пашиняну, и как я периодически говорю своим коллегам. И мы продолжим наши усилия по восстановлению мира между этими двумя странами», - подытожила свое выступление Катрин Колонна.