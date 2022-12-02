Ни в правительстве, ни в МИД Армении пока не отреагировали на заявление Лаврова

Спустя более суток ни в правительстве, ни в МИД Армении не отреагировали на нашумевшее заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о статусе Нагорного Карабаха.

Вчера глава МИД России заявил, что, документом, подписанным с Азербайджаном в Праге в начале октября, армянская сторона закрыла вопрос о статусе Нагорного Карабаха, и после этого счел необоснованными обвинения в том, что Москва отказалась от собственного предложения оставить решение вопроса о статусе Карабаха на будущее.

Глава оппозиционной парламентской фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян считает заявление Лаврова скандальным. Он считает, что если правительство и МИД его не опровергают, значит, признают правоту российского дипломата.

«Фактически, Лавров сказал, что обсуждение статуса Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] не находится на столе переговоров по вине армянской стороны. Прошли сутки, нет опровержения ни из МИД, ни из аппарата премьер-министра, ни из правительства, то есть, это правда», - подчеркнул депутат от оппозиции.

Мамиджанян отметил, что спрашивал как первых лиц, так и министров иностранных дел, участвовавших в карабахских переговорах, Азербайджан за десятки лет ни разу не упоминал Алма-Атинскую декларацию.

«Этот тезис выдвинул Никол Пашинян, причем, эта Алма-Атинская декларация не имеет никакого отношения к карабахскому конфликту, в ней есть также право наций на самоопределение, но Никол Пашинян читает там только про территориальную целостность», - подчеркнул Айк Мамиджанян.

По словам депутата другой оппозиционной фракции - «Айастан», Армена Рустамяна, с легкой руки армянских властей Алма-Атинская декларация трактуется искаженно. Если они вспомнили о документе, то должны были также подчеркнуть оговорку.

Кстати, вчера Лавров также подчеркнул, что если Армения одобрила документ, сказав, что признает Алма-Атинскую декларацию 1991 года без каких-либо оговорок, то это, конечно, облегчает дальнейшую работу, потому что решает вопрос о том, как подходить к статусу Нагорного Карабаха. В то время, по формулировке главы МИД России, Нагорно-Карабахская автономная область была однозначно частью Азербайджанской ССР.

«Правительство Армении должно как минимум уважать собственный законодательный орган. Верховный Совет ратифицировал ее с оговоркой, из которой ясно следует, что Арцах не фиксируется в составе Азербайджана. Второе важнейшее упущение заключается в том, что там делается очень важная фиксация, закрепляющая неотъемлемость права на самоопределение. То есть, это тоже игнорируется. Это естественно, что Лавров должен так сказать, Лавров ведь не будет большим армянином, чем армяне», - отметил Армен Рустамян.

Рустамян считает, что возникают серьезные угрозы безопасности карабахских армян, когда Армения участвует в переговорах в качестве слушателя. «Мы участвуем в той мере, чтобы, так сказать, не провоцировать своими заявлениями врага и получать желаемые им формулировки, мы получаем такую ситуацию и таким образом возникает действительно серьезная проблема в связи с безопасностью арцахских армян», - сказал он.

Депутат правящей фракции «Гражданский договор», председатель комиссии НС по внешним отношениям Эдуард Агаджанян, между тем, переводит стрелки ответственности на Россию.

«Предполагается, что Азербайджан не согласен, но зафиксируем, что Армения согласилась с этим предложением, зафиксируем, что да, такое предложение было, а в какой степени этот процесс делает возможной реальность этого предложения, думаю, никак не связано с Алма-Атинским документом, а зависит только и только от того, насколько партнеры России смогут воплотить это предложение в жизнь», - сказал Агаджанян.

Касательно того, что Нагорный Карабах признается в составе Азербайджана, Агаджанян отметил, что это комментарий Сергея Лаврова. Провластный депутат считает, что дверь для решения вопроса Карабаха в будущем не закрыта.

«Никакая возможность не потеряна, тем более из-за того, что Армения сослалась на Алма-Атинскую декларацию. В результате это никоим образом не означает, что спустя длительное время не будет возможности вернуться к этому вопросу», - подчеркнул он.

Параллельно с активизировавшимися со вчерашнего дня дискуссиями о Карабахе Степанакерт распространил заявление, в котором говорится, что «Арцах не будет частью Азербайджана» и что «урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном, в том числе и решение вопроса границ между двумя странами, не может и не должно быть привязано к статусу Республики Арцах».

Что касается армяно-азербайджанских переговоров, то Эдуард Агаджанян не располагает информацией о новой встрече на уровне лидеров. Хотя и Ереван, и Баку выразили готовность подписать мирный договор до конца года. Власть продолжает настаивать на том, что обсуждения ведутся о принципах мирного договора, а не о самом документе. Но даже эти принципы не раскрываются.