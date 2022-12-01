Лавров раскрыл подробности переговорного процесса и выдвинул обвинения в адрес Запада

Министр иностранных дел России сегодня заявил, что, подписав четырехсторонний документ в Праге в начале октября, армянская сторона закрыла вопрос о статусе Нагорного Карабаха, и после этого обвинения в том, что Россия отказалась от своего предложения оставить решение вопроса о статусе Карабаха на будущее, являются необоснованными.

На двухчасовой пресс-конференции Лавров раскрыл некоторые подробности многолетних переговоров за закрытыми дверями по урегулированию карабахского конфликта, подчеркнув, что еще 10 лет назад Москва предложила оставить вопрос о статусе на будущее.

«Концепция была очень простая: армяне уходят из пяти азербайджанских районов вокруг Карабаха, оставляя за собой два района, которые соединяют Армению с Карабахом, а судьба этих двух районов, а они азербайджанские, никто это не оспаривает, но судьба этих двух районов, остающихся азербайджанских районов, будет определяться в увязке по времени, с определением статуса Карабаха. Вот тогда появилась впервые концепция оставить статус на потом. И на потом подразумевалось на следующие поколения, образно говоря», - сказал Лавров.

Более того, глава МИД РФ заявил, что такой подход был жизнеспособным даже после второй Карабахской войны во время трех встреч лидеров Армении и Азербайджана при посредничестве России. Исходя из этого, по словам Лаврова, Москва включила этот пункт в свой вариант мирного договора, который был представлен сторонам этой весной. Тогда Баку выразил готовность обсудить этот вопрос, но после подписания документа в Праге он уже был отвергнут в Сочи, сказал Лавров.

«Азербайджанская сторона сказала, что практически все она готова поддержать, но вопрос по статусу должен быть дополнительно проработан. А на встрече в Сочи в конце октября мы хотели вернуться к этому вопросу и понять насколько наши партнеры готовы действовать на основе того джентльменского понимания - решить все вопросы, а статус Карабаха оставить на потом. Но когда президент Алиев и премьер Пашинян приехали в Сочи, они привезли из Праги тот самый документ, в котором говорилось, что они хотят подписать мирный договор, руководствуясь Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией», - сказал российский министр.

Он дважды сослался на Алма-Атинскую декларацию и, не скрывая иронию, заявил, что когда «все стороны ее одобряют без каких-либо оговорок», вопрос о статусе автоматически снимается с повестки дня.

«Эта декларация гласит, что все союзные республики образуют Содружество независимых государств и подтверждают нерушимость границ. Тех границ, которые существовали между союзными республиками. Иными словами, в то время Нагорно-Карабахская автономная область была однозначно частью Азербайджанской ССР. И когда это было одобрено и Арменией, и Азербайджаном, и Францией, и г-ном Мишелем в рамках документа о признании Алма-Атинской декларации без каких-либо оговорок, то, конечно, облегчает дальнейшую работу, потому что решает вопрос о том, как подходить к статусу Нагорного Карабаха», - заявил Сергей Лавров.

«И когда, подписав эту договоренность, нам армянские коллеги говорят, что пусть РФ подтвердит свои предложения по статусу Карабаха, ну, вы сами понимаете, что это немножко не из оперы ведения переговоров, а из другой оперы», - добавил он.

Лавров отметил, что неслучайно в последнее время руководство Армении говорит не столько о статусе, сколько о необходимости гарантировать права армянского населения Карабаха.

Глава внешнеполитического ведомства РФ подчеркнул, что Азербайджан готов гарантировать живущим в Карабахе армянам все права, которыми обладают другие граждане Азербайджана.

Помимо прозрачных намеков, адресованных армянской стороне, министр иностранных дел России также обвинил Запад во вмешательстве в процесс армяно-азербайджанского урегулирования, в приватизации договоренностей, достигнутых при посредничестве Москвы, и в провале единственного формата урегулирования – Минской группы ОБСЕ.

«Война была остановлена усилиями Москвы,... Москва первой начала работу со сторонами по разблокированию, делимитации и мирному договору», - заявил он.

«Параллельно с этим мы наблюдали судорожные попытки других игроков вклиниться в эти процессы. Мы никаких проблем с этим не испытывали. Единственное, что мы отмечали в контактах с Ереваном и Баку, это то, что Запад после начала специальной военной операции устами Вашингтона и Парижа официально заявил, что они нигде, ни в каких форматах с Россией сотрудничать не будут. Тем самым, они заявили о завершении деятельности Минской группы ОБСЕ. Поэтому, когда наши армянские коллеги иногда вспоминают про эту Минскую группу, мы им говорим: это вопрос ни к нам, это вопрос к США, к Франции, которые заявили, что этой группы они больше собирать не будут, и, конечно, вопрос к Азербайджану, потому что без участия Азербайджана какие-либо посреднические усилия бессмысленны», - заявил российский чиновник.

Вопреки утверждениям Лаврова помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид несколько месяцев назад в интервью Радио Азатутюн подчеркнула, что, несмотря на войну России против Украины, Запад готов продолжить сотрудничество с Россией ради мирного урегулирования карабахской проблемы.

Москва, однако, поставила под сомнение искренность Запада и не ответила. В результате уже почти год сопредседатели Минской группы действуют по одиночке, встречи лидеров Армении и Азербайджана все чаще организуются при посредничестве не Москвы, а Вашингтона и Брюсселя. Не скрывая своего неудовольствия, Лавров сегодня в то же время поставил под вопрос успех усилий Запада без участия России.

«Но сейчас и французы, и американцы, и Евросоюз в целом пытаются компенсировать похороненную ими Минскую группу своим вклиниванием в посреднические услуги. Причем пытаются подобрать и приватизировать те договоренности, которые достигнуты сторонами при российском участии. Например, проводят в Брюсселе заседание комиссии по делимитации. Ну, и армяне, и азербайджанцы – люди вежливые, они туда ездят. Но как можно обсуждать делимитацию, не имея на руках карты бывших союзных республик, которые существуют только в российском Генштабе, мне представить трудно», - сказал он.

Ранее, несколько месяцев назад, президент России подчеркнул, что самые точные карты находятся в их руках, и Москва готова предоставить их сторонам для содействия процессу делимитации границ.

Официальный Ереван пока никак не отреагировал на последние заявления Москвы.