Проект о безопасности Карабаха не принят. Правящее большинство не приняло участия в голосовании

Проект оппозиции о безопасности Нагорного Карабаха и Армении парламентом не принят. Правящее большинство не приняло участия в голосовании, за проект проголосовали только депутаты оппозиционных фракций.

Хотя правящая фракция согласилась обсудить заявление оппозиции на внеочередном заседании, однако она была против его принятия. Оппозиционные фракции предложили парламенту Армении принять заявление о том, что Нагорный Карабах не может быть в составе Азербайджана, вопрос Карабаха должен решаться на основе принципа права наций на самоопределение без ограничений.

«Это хорошая возможность показать нашей общественности, нашим врагам, нашим стратегическим партнерам, друзьям и международному сообществу в целом, что у нас есть четкие красные линии в отношении нашей системы безопасности», - заявил депутат оппозиционной фракции «Айастан» Андраник Теванян.

Оппозиция предлагает таким образом ответить на заявление парламента Азербайджана, принятое в прошлом месяце. По оценке оппозиции, Милли Меджлис оправдал преступления 44-дневной войны и выступил с новыми угрозами в адрес Армении и Нагорного Карабаха.

«Молчание в лучшем случае будет означать признак страха, а в худшем - знак согласия», - подчеркнул депутат от оппозиции.

Почему власть не хочет принимать это заявление, против чего оно выступает? Глава комиссии по внешним отношениям Эдуард Агаджанян не стал подробно перечислять, что им не понравилось. Он в целом отметил, что предложенные в проекте формулировки являются повторением довоенной внешней политики.

«Наша оценка такова, что результатом и следствием 30-летней внешней политики является зафиксированный сегодня статус-кво», - сказал Агаджанян.

Скобки раскрыл депутат от оппозиции: правящая сила против включения формулировок «Арцах» или «Нагорно-Карабахская Республика». По словам Теваняна, «Гражданский договор» убрал слово «республика».

«У нас, например, написано: нападение Азербайджана на самоопределившуюся на исторической территории Нагорно-Карабахскую Республику. Они предлагали написать: нападение на армян Нагорного Карабаха, что означает, что армянский народ Карабаха рассматривается как национальное меньшинство, проживающее в Азербайджане», - подчеркнул Андраник Теванян.

Правящая фракция против формулировки «принцип права на самоопределение». Между тем, члены команды Пашиняна ранее и после войны настаивали на этом принципе.

«Второе фундаментальное противоречие заключается в том, что они не поддерживают реализацию права на самоопределение. То есть, эти формулировки были удалены», - сказал Теванян.

Оппозиция считает, что совместно принятое заявление стало бы также мессиджем международному сообществу о красных линиях внешней политики Армении. По мнению правящей силы, формулировки оппозиции не будут восприняты с точки зрения международной дипломатической консолидации вокруг Армении. По мнению Эдуарда Агаджаняна, это рискованно.

«Наш анализ показывает, что терминология, предложенная фракцией «Айастан», несет больше рисков, чем способствует продвижению мирной повестки Республики Армения», - отметил Агаджанян.

Несколько месяцев назад оппозиция также предлагала принять заявление о Карабахе, но власть не приняла участия в заседании, и оно провалилось. После этого оппозиция несколько месяцев не участвовала в работах парламента.