Парламентская оппозиция ввела в обращение проект по Нагорному Карабаху

Парламентская оппозиция ввела в обращение проект, согласно которому Национальное собрание должно объявить, что Нагорный Карабах не может быть в составе Азербайджана, считая реализацию права наций на самоопределение без ограничений важным фактором обеспечения прав и безопасности карабахских армян.

Оппозиционные фракции «Айастан» и «Честь имею» подготовили объемный проект заявления в ответ на заявление парламента Азербайджана в этом месяце, отметив, что Милли Меджлис оправдал военные преступления 44-дневной войны и выступил с новыми угрозами в адрес Армении и Нагорного Карабаха.

Депутат фракции «Айастан» Арцвик Минасян в беседе с Радио Азатутюн отметил, что проект их заявления не содержит никаких внутриполитических вопросов, поэтому правящее большинство должно безоговорочно присоединиться к их заявлению.

«В противном случае мы должны еще раз констатировать, что имеем дело с властью, которая не готова защищать минимальные права собственной страны и собственного народа», - сказал Минасян.

На вопрос, обсуждали ли они с правящей фракцией «Гражданский договор» заранее текст заявления, в частности, пункт, касающийся Нагорного Карабаха, Арцвик Минасян ответил, что власть Никола Пашиняна после 2018 года своими заявлениями неоднократно подтверждала факт самоопределения Нагорного Карабаха, следовательно, они не видели смысла в предварительном обсуждении этого вопроса.

«Мы не обсуждали с ними заранее, потому что исходим из того, что это не тот вопрос, который следует обсуждать заранее, тем более когда речь идет об основополагающих документах, которые были зафиксированы в соответствии с уже объявленными подходами в рамках Минского сопредседательства ОБСЕ, когда признается и защищается право наций на самоопределение. Теперь наша задача в том, чтобы Армения обязательно продвигала это фундаментальное право, этот принцип. Если власть попытается избежать этого, думаю, наши граждане, наш народ уже должен будет дать оценку. Хотя мы как оппозиция оцениваем их действия в рамках государственной измены, но и наш народ должен уже дать оценку, с кем он имеет дело», - заявил депутат от оппозиции.

Исключая существование Нагорного Карабаха в составе Азербайджана, оппозиционные фракции «Айастан» и «Честь имею» в проекте заявления также подчеркивают, что Азербайджан должен отвести свои вооруженные силы на рубежи, занимаемые до 12 мая 2021 года, вернуть армянских военнопленных и тела погибших военнослужащих и мирных жителей. Также затрагивается установление мира с Азербайджаном, подчеркивается, что он не должен основываться на применении силы или угрозы ее применения. Оппозиция также считает неприемлемым требование Азербайджана предоставить коридор через суверенную территорию Армении.

«Естественно, не может быть мирного договора в условиях, когда каждый день Азербайджан обстреливает армянские населенные пункты, мирное население, постоянно предпринимает попытки вторжения и постоянно проводит политику разрушения, просто мирный договор... говорить об этом в таких условиях вообще или пытаться обсуждать, это просто абсурд, такого не может быть, какой может быть мир в условиях оккупации?» - сказал Минасян.

Для принятия в парламенте введенного в обращение проекта заявления оппозиционные силы намерены на следующей неделе, вероятно, 2 декабря, созвать внеочередное заседание. Оппозиция надеется, что правящее большинство придет на заседание и проголосует за проект.

Премьер-министр Никол Пашинян на прошлой неделе в парламенте заявил, что позиция властей относительно того, чтобы отложить вопрос Карабаха на неопределенный срок, идентична позиции оппозиции и звучащей из Карабаха позиции и что Армения гораздо раньше согласилась на предложение России.

Арцвик Минасян считает представленное ими заявление хорошей возможностью для Пашиняна показать свое согласие с позицией оппозиции.

«Наша сегодняшняя позиция, по сути, это то, чего от нас требовала оппозиция, не зная, что мы давно заняли эту позицию», - сказал премьер-министр.

«Это хорошая возможность для них выразить свое согласие с этой позицией, это прекрасная возможность, это именно та позиция, которую оппозиция выдвигает, и уже долгое время, не оскорбляя друг друга, не ломая друг другу головы, мы предлагаем, если они согласны, пожалуйста, пусть присоединятся, и пусть Национальное собрание примет это заявление», - подчеркнул Минасян.

Пока неясно, явится ли правящее большинство на внеочередное заседание или в очередной раз провалит его. Во фракции «Гражданский договор» пока не комментируют проект заявления оппозиции, мотивируя это тем, что еще не ознакомились с содержанием документа.