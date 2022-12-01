Переговоры с правящим большинством провалились - Арцвик Минасян

Парламентская оппозиция ввела в обращение проект, по которому Национальное собрание должно заявить, что Нагорный Карабах не может быть в составе Азербайджана, считая реализацию права наций на самоопределение без ограничений важным фактором обеспечения прав и безопасности карабахских армян. Исключая существование Нагорного Карабаха в составе Азербайджана, оппозиционные фракции «Айастан» и «Честь имею» в проекте заявления также подчеркивают, что Азербайджан должен вернуть свои вооруженные силы на позиции, занимаемые до 12 мая 2021 года, вернуть армянских военнопленных и тела погибших военнослужащих и мирных жителей.

В преддверии завтрашнего внеочередного заседания сегодня в течение всего дня оппозиционеры обсуждали с провластными депутатами проект заявления, пытаясь достичь консенсуса. И хотя, по словам Минасяна, большинство изменений, представленных «Гражданским договором», были для оппозиции приемлемы, провластные депутаты не пришли к согласию.

Вчера председатель комиссии по внешним отношениям Эдуард Агаджанян сказал Радио Азатутюн, что внеочередное заседание, созванное оппозицией 2 декабря, правящее большинство срывать не станет, но и не примет подготовленный оппозицией проект заявления, если он не будет изменен. Поскольку согласие так и не было достигнуто, завтра, по всей видимости, парламент не примет проект заявления оппозиции.