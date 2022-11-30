Обсуждение технических вопросов с целью открытия армяно-турецкой границы продолжится - МИД Армении

Обсуждение технических вопросов с целью открытия армяно-турецкой границы будет продолжено, сообщили в МИД Армении, отвечая на вопрос Радио Азатутюн о том, какой результат дала последняя встреча делегаций двух стран. В ведомстве, однако, не уточнили, когда, где и в каком формате планируется следующая встреча.

«Обсуждались технические вопросы, касающиеся реализации договоренностей. Обсуждения будут продолжены», - сказал пресс-секретарь МИД Ваан Унанян.

Армянская и турецкая технические делегации встретились в начале этого месяца. Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын вчера в эфире одного из турецких СМИ сообщил, что представители двух стран побывали по обе стороны границы и даже пообедали на территории Армении.

«Были обсуждены те работы, которые будут проводиться при открытии границ, вопросы, касающиеся ремонта моста, пограничного контроля, пропускных пунктов. В этом смысле можем говорить о положительном сдвиге в процессе», - отметил он.

Ни Анкара, ни Ереван не распространяли сообщения о том, что на границе встретились представители делегаций двух стран. Ранее спецпредставитель Еревана Рубен Рубинян сообщил Радио Азатутюн, что встреча состоялась 1 ноября. Представитель правящей силы подтвердил, что конкретная работа действительно началась. Рубинян также оценил ее положительно.

«На границе состоялась встреча представителей ряда профильных ведомств Армении и Турции. Вы помните, я говорил об этом ранее, что подобная встреча запланирована, на встрече обсуждалась реализация этих договоренностей и не только, в целом обсуждались вопросы, связанные с разблокированием армяно-турецкой границы. И эти встречи будут продолжены», - сказал ранее вице-спикер НС.

Спецпредставитель армянской стороны не сообщил, кто входил в состав армянской делегации. В МИД Армении этого также не уточнили, лишь сообщили, что во встрече приняли участие представители ведомств, связанных с открытием армяно-турецкой границы.

Новый процесс нормализации отношений между Ереваном и Анкарой начался после 44-дневной войны 2020 года. До сих пор самым большим достижением является восстановление авиасообщения, а также договоренность об открытии границы для граждан третьих стран и начале прямых авиаперевозок грузов, однако условия реализации этой договоренности пока не определены. О сроках стороны также не говорят.

Анкара не скрывает и неоднократно публично заявляла, что примирение с Ереваном зависит от процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений. Два месяца назад, после встречи с Эрдоган-Пашинян в Праге, Радио Азатутюн поинтересовалось у турецкого лидера, что сейчас мешает открытию границ и установлению дипломатических отношений. Реджеп Эрдоган ответил, что они ждут, пока армяно-азербайджанские отношения достигнут определенного уровня зрелости. «Наши спецпредставители работают, министры иностранных дел также задействованы. После подведения итогов их работы посмотрим, что мы сможем сделать. Мы надеемся, что отношения между Турцией, Азербайджаном и Арменией как можно скорее достаточно потеплеют и проблемы будут решены», - сказал он.

6 октября в Праге впервые за последние 13 лет состоялась встреча лидеров двух соседних стран. После встречи с Эрдоганом правительство Армении сообщило, что стороны также обсудили вопрос открытия армяно-турецкой границы, подчеркнули необходимость открытия сухопутной границы для граждан третьих стран, скорейшего осуществления прямых авиаперевозок грузов между Армения и Турция. За этой встречей последовала встреча армянской и турецкой делегаций на обеих сторонах границы.

Ереван и Анкара за этот период не сообщали о каких-либо других подвижках в урегулирования отношений, ничего не известно также о месте и дате очередной встречи спецпредставителей двух стран.